Diese Haute-Couture ist zum Anbeißen

Zu Ostern gibt es Couture-Genussvergnügen von Dior.

Dior bringt zu Ostern eine limitierte Auflage von Schokokleidern auf den Markt. In limitierter Auflage vereint das Luxuslabel Ästhetik und raffinierte Geschmacksrichtungen zu wahren Kunstwerken. Dieser Anblick sieht wahrlich zum Anbeißen aus. Bis kurz nach Ostern sind die edlen Kreationen in der Pâtisserie der 30 Montaigne in Paris erhältlich. Die Schokokleider können entweder vor Ort, in der 30 Montaigne verzehrt werden oder bis zu einem Jahr aufbewahrt werden, da diese in wunderschönen, poetischen Boxen verpackt werden.

Die Kreationen 1/8

2/8

3/8

4/8

5/8

6/8

7/8

8/8 © Laora Queyras / Dior © Laora Queyras / Dior © Laora Queyras / Dior © Laora Queyras / Dior © Laora Queyras / Dior © Laora Queyras / Dior © Laora Queyras / Dior © Laora Queyras / Dior

Die Kreation in Form der Robe Junon kann vorbestellt werden, etwa eine Woche dauert aktuell die Fertigung. Der Preis liegt bei 2500 Euro. Das Design in Form von der ikonischen Bar Jacket liegt bei 620 Euro und die in Form von der Robe Tourbillon liegt bei 580 Euro. Die beiden kleineren Kreationen haben ein Gewicht von etwa 2 kg und die Größere ca. 3 kg. Diese Schokokleider muss man einfach haben!