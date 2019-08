Valentina Sampaio: Erstes Transgender-Model bei Victoria’s Secret

Seit Jahren stehen die Zeichen der Mode- und Werbewelt auf einen Wandel der Schönheitsideale: Body-Positivity und Vielfalt sind die Schlagworte der neuen Generation. Lange dauerte es, bis der amerikanische Wäschehersteller "Victoria's Secret" dieser Bewegung Platz einräumte und sein bisher enges Spektrum der Schönheitsnormen öffnete. Über zwei Jahrzehnte propagierte das Label ein einseitiges und überholtes Frauenbild und schloss konsequent all diejenigen aus, die nicht dem klassischen 90-60-90-Schönheitsideal entsprechen. Bis jetzt: Am Wochenende wurde bekannt, dass das brasilianische Transgender-Model Valentina Sampaio für den Desssous-Hersteller vor der Kameralinse stand. Auf Instagram postete die 22-Jährige ein Backstage-Foto vom Kampagnenshooting.

Nachdem Valentina letztes Jahr beim "Victoria's Secret"-Casting in New York gesichtet wurde und es leider nicht auf den Laufsteg schaffte, ist ihr Traum nun endlich in Erfüllung gegangen. Die Beauty wurde als Junge in brasilianischen Aquiraz geboren und lebt seit ihrem zehnten Lebensjahr als Valentina. International feierte die Architektur-Studentin große Laufsteg-Erfolge und zierte bereits das Titelblatt der Vogue Paris.