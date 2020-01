Fashion Flash ist zurück in Wien

Rabatte bis zu 70% lassen das Shoppingherz höherschlagen: Auf über 3.000 m2 Ausstellungsfläche finden sich am kommenden Wochenende in der Marx-Halle Schuhe in den Größen 36-42, Handtaschen in allen Variationen und Farben und Kleidung von zahlreichen Marken. Ziel der Veranstalter ist es, dass für jede Frau mindestens ein Lieblingspiece findet. Wie das funktioniert? „Theoretisch ein ganz simples aber praktisch sehr aufwendiges Konzept“, erklärt Julius Göllner, einer der Geschäftsführer der F&P Stock Solution GmbH, dem Unternehmen hinter “Fashion Flash“. „Mit jedem verkauften Paar rückt ein anderes nach - so gewährleisten wir, dass immer eine große Auswahl vorhanden ist“, so Göllner.

Die Anmeldung zum Event erfolgt vor dem Eventstart online unter www.fashion-flash.de/tickets. Für Kurzentschlossene werden an den Veranstaltungstagen direkt am Eingang kostenlose Tickets ausgestellt.

Infos

Fashion Flash Wien | Dein Pop-Up Sale

Datum: Fr., 10.01.2020, 09.00-19.00 Uhr

Sa., 11.01.2020, 09.00-19.00 Uhr



MARX HALLE, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

Kostenlose Tickets: fashion-flash.de/tickets