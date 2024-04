Babynews bestätigt: Suki Waterhouse teilt erstes Foto mit Baby

Suki Waterhouse und Robert Pattinson sind Eltern geworden. Auf Instagram bestätigt die Sängerin das Gerücht und teilt das erste Foto des gemeinsamen Kindes.

Im November 2023 hatte die nun frischgebackene Mutter ihre Schwangerschaft bei einem Auftritt beim Corona Capital Festival in Mexiko verkündet. Jetzt ist es endlich offiziell: Mit einem Instagram-Post bestätigt Suki Waterhouse nun die Geburt ihres ersten Kindes mit "Twilight"-Star Robert Pattinson.

Suki Waterhouse teilt süßen Instagram-Schnappschuss

"Willkommen auf der Welt, mein Engel", schreibt die Sängerin zu dem Foto, welches sie mit ihrem Nachwuchs im Arm zeigt. Das Baby ist in einem entzückenden Strampler mit bunten Herzen gekleidet. Sie selbst schmunzelt in einer grauen Strickjacke in die Kamera.

Zum Namen und Geschlecht des Kindes machen die frischgebackenen Eltern derzeit noch keine Angaben. Auch das genaue Geburtsdatum enthalten die Stars ihren Fans vorerst vor. Wie ein Insider dem Magazin "US Weekly" verriet, könnte das Paar momentan "nicht glücklicher sein". Sie würden das gemeinsame Kennenlernen genießen und sich an ihre neue Realität gewöhnen.

Seit 2018 ein Paar

Suki Waterhouse und Robert Pattinson sind seit 2018 zusammen. Ihr Beziehungs-Debüt gab das Paar allerdings erst im Dezember 2022 auf dem roten Teppich zur Herbstmodenschau von Dior in Ägypten. Medienberichten zufolge, seien der Schauspieler und die Sängerin inzwischen auch verlobt.