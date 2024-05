Skurril: Das kriegen Naomi Campbells Kinder zum Frühstück

Mit 53 Jahren ist Naomi Campbell zum zweiten Mal Mutter geworden. In einem Interview verrät das Supermodel jetzt ihr etwas außergewöhnliches Morgenritual mit ihren Kindern.

Vor drei Jahren sorgte Naomi Campbell für eine große Überraschung, als sie plötzlich die Geburt ihres ersten Kindes bekannt gab. Im Juni letzten Jahres verblüffte das Supermodel erneut ihre Fans, als sie auf Instagram verkündete, plötzlich zweifache Mutter zu sein. Schwanger war die Mode-Ikone jedoch nie, was zu Spekulationen über Leihmutterschaft oder Adoption führte. Eine offizielle Erklärung hat das Topmodel bisher nicht abgegeben. In Interviews spricht sie jedoch zunehmend über ihre Kinder und deren Erziehung. Und wie einige andere Hollywoodstars greift auch Naomi Campbell auf die ein oder andere außergewöhnliche Erziehungsmethode zurück...

Naomi Campbell liebt es, Mutter zu sein

Für das Supermodel war es nie zu spät, Mutter zu werden. Ihr spätes Mamaglück mit 51 und 53 Jahren verdeutlicht dies. In einem "Vogue"-Interview im März 2022 sagte das Model auch, dass sie all ihren älteren Freundinnen Mut zuspricht, Kinder nicht auszuschließen - selbst dann nicht, wenn sie über dem gesellschaftlich erwarteten Alter liegen. "Ich sage ihnen allen: Macht es! Zögert nicht! Es gibt nichts Besseres, als Mutter zu sein", vergewisserte sie.

In einem Gespräch mit der Zeitschrift "Bunte" gewährt Naomi Campbell nun Einblicke in ihr Leben als zweifache Mutter. "Man denkt ständig an sie und fragt sich: Wie sollen sie aufwachsen? In welche Schule sollen sie gehen? All das verändert Eltern zu 100 Prozent", verriet das Model. Dabei betont sie die tiefgreifende Veränderung, die das Elternsein mit sich bringt und wie sehr es ihr Leben beeinflusst.

Supermodel schwört auf skurrile Morgenroutine

Ein Morgen mit zwei Kindern kann nicht nur bei Normalos, sondern auch bei Topmodels und Hollywoodstars durchaus stressig aussehen. Für einen stressfreien Start in den Tag setzt das Supermodel jedoch auf Musik. Gegenüber "Bunte" enthüllte sie, dass sie nicht nur Musik zur Entspannung in ihren eigenen Alltag integriert, sondern auch in den Tagesablauf ihrer Kinder einbindet.

Ihr Geheimnis für einen entspannten Morgen mit zwei Kids? Vor dem Kindergarten lässt Campbell ihre Kinder klassische Musik hören. "Ich möchte, dass sie gechillt in den Tag starten", verriet sie. Zum Frühstück bekommen sie daher täglich den "Nussknacker" von Tschaikowsky zu hören. "Später am Tag könnte es Marvin Gaye sein", fügte sie hinzu. Da kann man nur hoffen, dass die kleinen Frühstücksgäste nicht anfangen, ihre Cornflakes zu dirigieren, sondern diese auch brav aufessen.