Nach Leni: Macht Heidi Klum jetzt Sohn Henry zum nächsten großen Star?

Heidi Klum ist seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit sehr präsent, doch die Privatsphäre ihrer Kinder schützt das Model. Ihren Sohn Henry zeigt sie jetzt immer öfter - will sie ihn jetzt nach Tochter Leni zum nächsten großen Star machen?

Heidi Klum (50) postet selten Fotos von ihren vier Kindern. Die einzige Ausnahme ist ihre Tochter Leni Klum (19), die bereits seit einigen Jahren selbst als Model durchstartet. Der Grund: Die Modelmama wollte, dass ihre Kinder möglichst normal aufwachsen, abseits des Rampenlichts. Wenn sie eines ihrer anderen Kinder Lou (14), Johan (17) oder Henry (18) zeigt, dann meist unkenntlich von hinten. Doch langsam werden ihre Sprösslinge erwachsen und können selbst entscheiden, ob sie sich in den sozialen Medien zeigen möchten.

Heidi Klum teilt Familienselfie

Ihr ältester Sohn Henry ist inzwischen volljährig, allerdings nur selten auf den sozialen Plattformen des Supermodels zu sehen. Zu Ostern hat Heidi Klum aber gleich zwei Schnappschüsse mit Henry veröffentlicht, auf denen sie gemeinsam in die Kamera lächeln - ein seltener Anblick.

Mit 18 Jahren hat Henry nun die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob und wie er sich in den sozialen Medien präsentieren möchte. Doch ist sein Alter der einzige Grund dafür, dass Heidi nun auch Bilder ihres Sohnes mit der Öffentlichkeit teilt? Oder könnte vielleicht doch ihr unternehmerischer Ehrgeiz eine Rolle spielen? Immerhin hat die Modelmama vor ein paar Jahren auch die Karriere ihrer Tochter Leni unterstützt und sie zu einem Nachwuchs-Star gemacht.

Seal mit seiner Lebensgefährtin Laura Strayer (M.) und den Klum-Kindern Leni, Lou, Henry und Johan (v. l.) © Getty Images ×

Genau wie seine wunderschöne Schwester scheint der 1,90 Meter große junge Mann zweifellos das Model-Gen von Heidi geerbt zu haben. Auf Bildern strahlt er eine beeindruckende Ausstrahlung aus.

Henry tritt in Lenis Fußstapfen

Genauso wie bei Leni, plant Heidi auch Henry diesen Sommer zum Studieren nach New York zu schicken. Auf Instagram hat sie vor Kurzem geteilt, wie sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz nach einer passenden Universität für den 18-Jährigen sucht. Henry tritt somit – zumindest was seinen Standort betrifft – in die Fußstapfen seiner großen Schwester. Sollte Henry ebenfalls Interesse daran haben, in das Modelgeschäft einzusteigen, ist New York eine ausgezeichnete Wahl. Die Metropole wimmelt geradezu von renommierten Modelagenturen und bietet unzählige Möglichkeiten. Vielleicht sehen wir Henry also schon bald in einer großen Werbekampagnen für eine Luxusmarke. Irgendetwas wird Heidi Klum für ihren Nachwuchs bestimmt einfallen...