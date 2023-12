× Die teuersten Geschenke von Promi-Eltern an ihre Kids

Jedes Jahr fragen wir uns aufs Neue, was wir den Kindern in unserem Leben zu Weihnachten schenken sollen. Im besten Fall, schreiben sie eine Wunschliste an das Christkind - mit einigermaßen erschwinglichen Vorschlägen. Doch die Wunschlisten der Promi-Kids sind Luxus-pur.

Advent, Advent, die Geldbörse brennt. Weihnachten ist alles andere als billig - vor allem mit Kindern. Doch nichts ist schöner, als Kinderaugen unter dem Christbaum strahlen zu sehen. In den Promi-Haushalten strahlen jedoch nicht nur die Augen der Kids, sondern auch ihre Diamanten. Denn was sich dort unter dem Christbaum versteckt, sprengt das Budget jedes Normalsterblichen. Wir verraten, was einige Stars ihren Kindern schenken. Spoiler: Inspiration für die einigen Sprösslinge kann man sich hier eher weniger hohlen. David und Victoria Beckham © Getty Images × Der Ex-Fußballer und das ehemalige Spice Girl geben sich zwar gerne bodenständig, ihre Geschenke an ihre Kids sind es jedoch nicht. So haben sie einst etwa ein Baumhaus für ihre vier Kinder gebaut. Auf den ersten Blick nichts Außergewöhnliches. Doch das "Häuschen" soll satte 50.000 Dollar gekostet haben. Zu der Geburt ihrer Tochter Harper gaben sie zudem beim renommierten Künstler Damian Hirst ein Bild mit dem Titel "Daddy's Girl" in Auftrag. Der Wert des Kunstwerks: 600.000 Dollar. Und als Sohn Brooklyn 2022 Nicola Peltz heiratete, schenken ihm seine Eltern als Hochzeitsgeschenk einen Jaguar - im Wert von 500.000 Dollar. Lesen Sie auch Die Beckhams: Das Erfolgsrezept ihrer Liebe Die Dokuserie „Beckham“ zeigt auf Netflix das Leben von David Beckham. Auch seine Frau Victoria kommt zu Wort und zeigt sich überraschend emotional.

Kim Kardashian und Kanye West © Getty Images × Dass die Kardashians auf teurem Pflaster leben, ist nichts Neues. Aber auch ihre Kids verwöhnen sie immer wieder mit Luxus-Geschenken. Als Kim zu Weihnachten 2019 noch mit Musiker Kanye West zusammen war, schenkte das Paar ihrer ältesten Tochter North eine Jacke von Michael Jackson - im Wert von 65.000 Dollar. Damals war North erst 6 Jahre alt und angeblich der größte Fan des King of Pop. Kylie Jenner und Travis Scott © Getty Images × Die spendablen Gene liegen bei den Kardashians in der Familie. Kims Schwester Kylie Jenner und deren Ex-Partner Travis Scott verwöhnen ihre Kids gerne mit aufwendigen Geburtstagspartys. Im Jahr 2021, als Kylie und Travis noch ein Paar waren, kaufte der Rapper nicht nur seiner Frau einen Ring im Wert von 150.000 bis 200.000 Dollar, sondern auch seiner damals 3-jährigen Tochter Stormi. Dieser war etwas günstiger als der ihrer Mutter, und wird auf 20.000 bis 30.000 Dollar geschätzt. Cardi B und Offset © Getty Images × Auch das Musiker-Couple Cardi B und Offset schenken ihren zwei Kleinen gerne sündteuren Schmuck. Zum ersten Geburtstag ihrer Tochter Kulture schenkten ihr Cardi B und Offset eine Halskette im Wert von 100.000 Dollar. Zum zweiten Geburtstag gab es dann angeblich "nur" eine Hermès Birkin-Bag im Wert von 8.000 Dollar. Manche Kindergartenkinder haben nun mal einen Paw-Patrol Rucksack, andere halt eine Luxustasche...