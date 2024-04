× Baby Bling: Diese Promi-Kids besitzen den teuersten Schmuck

Dass die Sprösslinge von Kylie Jenner und Co. im Luxus schwelgen, ist wenig überraschend. Doch statt Barbiepuppen und Bauklötzen bekommen einige Promi-Kids Schmuckstücke in Millionenhöhe geschenkt. Hier kommen die Babys mit den teuersten Schmuck-Kollektionen.

Was die meisten Menschen nicht einmal während ihrer gesamten Lebenszeit erreichen, hat so manch ein Promi-Baby bereits in seinen ersten paar Lebensjahren geschenkt bekommen. Der Schmuck-Hersteller „Diamonds Factory“ hat genau hingeschaut und analysiert, welche berühmten Nachkommen den teuersten Schmuck besitzen. Dazu wurden über 190 Schmuckstücke von 100 Babys unter die Lupe genommen. Diamanten-Experte James Harris verrät die Ergebnisse.

Die wertvollsten Schmucksammlungen der Promi-Babys

Platz 1: Cardi B‘s Tochter Kulture Kiari Cephus

Den mit Abstand teuersten Schmuck besitzt Cardi B's Tochter Kulture Kiari Cephus. Sie ist zwar erst fünf Jahre alt, doch sie besitzt bereits eine Schmuck-Kollektion im Wert von fast einer Million Euro. Keine Überraschung, zeigen sich ihre Eltern Cardi B und Offset schließlich immer in Designer-Pieces. Laut dem Experten ist das teuerste Stück eine Richard-Mille-Uhr im Wert von über 200.000 Euro. Die wertvollen Stücke liegen aber nicht etwa in einem Tresor – die Kleine trägt den sündhaft teuren Schmeck auch zu Hause und präsentiert ihn stolz auf Instagram.

Platz 2: DJ Khaled’s Sohn Aalam Khaled

Der dreijährige Sohn von DJ Khaled und der Modedesignerin Nicole Tuck belegt Platz zwei mit einer Schmucksammlung im Wert von fast einer halben Million Euro. Eines der teuersten Stücke ist eine Kette im Wert von etwa 200.000 Euro, die ein diamantbesetztes "We the Best"-Logo enthält. Zu sehen ist der Schmuck häufig in der Instagram-Story von Papa DJ Khaled, der die schillernden Diamanten gerne zur Schau stellt.

Platz 3: Nicki Minaj's Baby

Rapperin Nicki Minaj und ihr Ehemann Kenneth Petty bekamen 2020 einen Sohn. Der Name ihres Sprösslings ist zwar nicht bekannt aber er soll bereits eine Schmuck-Kollektion im Wert von mindestens 230.000 Euro besitzen.

Platz 4: Kylie Jenner's Tochter Stormi Webster

Die Tochter von Kylie Jenner und Travis Scott lebt ein durch und durch luxuriöses Leben. So wurde etwa ihr zweiter Geburtstag mit einem eigenen Themenpark mit Achterbahn und Bällebad gefeiert. Auch mit ihren Designer-Pieces sorgt die Sechsjährige für Aufsehen. Mit einem geschätzten Wert von 87.000 Euro schafft es Stormi zwar nicht auf Platz eins, doch mit mindestens 24 verschiedenen Schmuckstücken besitzt sie schon jetzt deutlich mehr als die meisten anderen Kinder in ihrem Alter.

Platz 5: Khloé Kardashian’s Tochter True Thompson

Auch ein weiterer Sprössling des Kardashian Clans schafft es auf die Liste. True Thompson, die fünfjährige Tochter von Khloé Kardashian und Tristan Thompson, besitzt bereits Schmuck im Wert von rund 61.000 Euro. In der reich befüllten Schmuckkiste befindet sich eine riesige Auswahl an Diamantketten,- armbändern und -ohrringen.