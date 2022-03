Le Beau Le Parfum ist ein neues Eau de Parfum von Jean Paul Gaultier. Eine außergewöhnlich gute Interpretation voll Schönheit und männlicher Provokation!

Quentin Bisch wagt eine intensive Interpretation von Le Beau, dem Eau de Toilette, das er in Zusammenarbeit mit Sonia Constant kreiert hat. Das Ergebnis? Le Beau Le Parfum bezaubert uns durch seine Doppeldeutigkeit und spinnt ein sinnliches Netz für unsere Sehnsüchte. „Diese unglaubliche Sinnlichkeit nährt sich aus dem mächtigen Kontrast, der von Ambra getragenen glühend strukturierten Irisnote im Herzen des Dufts. Die Herznote ist ein Zypressen-Ingwer-Akkord auf der warmen Basisnote einer exaltierten Tonkabohne.“, so Quentin Bisch, Parfumeur bei Givaudan und Schöpfer von Le Beau Le Parfum für Jean Paul Gaultier.

Ein unwiderstehlicher Beau

Das Gesicht von Le Male Le Parfum ist Mitchell Slaggert. Er tritt vor den Spiegel, um seinem eigenen Doppelgänger entgegenzublicken. Was für ein charmanter Beau!

© Jean Paul Gaultier - Le Beau Le Parfum ×

Der Duft

Voll sinnlicher Kontraste betört der Duft gleich zu Anfang mit einer unbeschwerten Ingwernote, die von der süßen, intensiven Tonkabohne getragen wird. Dann ein Hauch von Iris, um alle Herzen zu betören, eingeflochten in die überbordende Sinnlichkeit dieses frischen holzigen Dufts mit Ambranoten. Einfach unwiderstehlich!

Der Flakon

Ein Farbverlauf in tiefem Blau, ein knappes Feigenblatt – ganz so wie Adam aus dem Garten Eden spielt Le Beau Le Parfum den Unschuldigen. Verpackt ist der Flakon in der unverkennbaren Gaultier-Dose, die sich Mintgrün in Szene setzt. Leuchtendes Merkmal: das goldene Feigenblatt.

Der neue Herrenduft Le Beau Le Parfum ist seit dem 07. März 2022 in folgenden Größen erhältlich:

Le Beau Le Parfum Eau de Parfum Intense 125ml 112,00 € UVP

Le Beau Le Parfum Eau de Parfum Intense 75ml 81,50 € UVP