So sieht Jessica Biel nicht mehr aus

Schauspielerin Jessica Biel (39) beweist wie wandelbar sie ist.

Wer ist das denn? Man muss schon zweimal hinschauen, um den Hollywoodstar zu erkennen: Eigentlich kennen wir Jessica Biel (39) perfekt geschminkt und mit glatter Haarpracht. Maximal ein paar sanfte Wellen zaubert sich die 39-Jährige zu besonderen Anlässen in ihre Mähne. Auf Instagram zeigt sich Justin Timberlakes (41) Frau nun aber vollkommen ohne Make-up und mit wilden Locken. „Deswegen hat sie so voluminöse Haare, weil diese voller Geheimnisse sind.“ Ein Zitat aus dem High School-Film „Mean Girls“. Ihre Fans lieben den neuen Look. Und selbst ihrer Hollywood-Kollegin Jennifer Aniston (53) ist der Curly-Sue-Style ein "Like" wert. Was auch immer sich für ein Geheimnis hinter dem neuen Aussehen versteckt, die Zweifach-Mama beweist, dass sie auch ohne Make-up und Filter strahlen kann!