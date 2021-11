Geteiltes Bett, getrenntes Konto?

Manchmal steht nicht die Wahl zwischen Geld oder Liebe im Vordergrund, sondern eher die Frage nach der Bedeutung von Geld in der Liebe. Finanzielle Eigenständigkeit, Selbstbestimmung und die individuelle Lebensplanung spielen in der heutigen Zeit eine große Rolle.

So ist es nicht verwunderlich, dass immer mehr Singles bei der Partnersuche auf finanzielle Kriterien Wert legen. Elitepartner.at hat eine bevölkerungsrepräsentative Studie zu genau diesen Kriterien und Voraussetzungen durchgeführt.

Geld ist Privatsache

In einer Beziehung teilt man vieles mit dem Partner – vor allem wenn man eine gemeinsame Wohnung oder ein Haus besitzt. Doch für mehr als die Hälfte der Frauen und ein Drittel der Männer bleiben die eigenen Gewohnheiten beim Ausgeben von Geld auch in einer Partnerschaft Privatsache. Nur etwa 14 Prozent der Frauen und 10 Prozent der Männer sind der Meinung, dass in der Beziehung das Geld der Partner für beide zur Verfügung steht.

© Getty Images ×



Finanzielle Eigenständigkeit

Die finanzielle Eigenständigkeit spielt nicht nur bei der Partnersuche eine große Rolle, sondern auch in der Beziehung selbst. 70% der österreichischen Singles möchten auch in der Beziehung ihre finanzielle Unabhängigkeit behalten. Diese Eigenständigkeit scheint Frauen wichtiger zu sein als Männern, denn 8 von 10 gaben an in einer Beziehung ihr eigenes Konto weiterführen zu wollen, während das bei nur 5 von 10 Männern der Fall sein würde. Außerdem ist finanzielle Fairness von großer Bedeutung, so sind 63% der Frauen und 41% der Männer für eine faire Aufteilung der Kosten von Miete, Strom, und weitere gemeinsame Ausgaben.

© Getty Images ×



Zunehmender Unabhängigkeitswunsch

Eine interessante Tendenz auf die die Ergebnisse der Studie hinweisen, ist, dass mit zunehmendem Alter die finanzielle Unabhängigkeit eine immer größere Rolle spielt. Dass der/die Partner/in finanziell eigenständig ist, ist in der Altersgruppe zwischen 18-29 Jahren für nur 47% der Singles von Bedeutung, während das für 60% der Singles zwischen 40 und 49 Jahren von Wichtigkeit ist.

© Getty Images ×



Jede Partnerschaft und jede Beziehung ist unterschiedlich. Mit guter Kommunikation können etwaige finanzielle Probleme oder Meinungsverschiedenheiten zu diesen Themen einfach gelöst werden.