Zwischen Tradition und Zeitgeist

Die exklusive Brand ESTORAS fasziniert jetzt mit ihrem ersten Duft: ANTAL. Gegründet wurde ESTORAS von Paul-Anton Esterházy, der durch den Charakter, die Leidenschaft und die Abenteuer seines Großvaters, Prinz Antal Esterházy, inspiriert wurde.

ESTORAS ist eine Hommage an diesen charismatischen und beeindruckenden Mann. Jetzt erlaubt der erste Duft ANTAL eine olfaktorische Zeitreise.

Vor fast 100 Jahren machte sich der passionierte Rennfahrer Antal Esterházy gemeinsam mit seinem besten Freund Graf László Almásy, auch bekannt als „Der Englische Patient“, bereit auf eine abenteuerliche Tour de Force durch die Sahara. Es war die Ära der großen Entdecker, furchtlosen Abenteuer und legendären Gentlemen. ESTORAS lässt den einzigartigen Spirit jener Zeit wieder aufleben und interpretiert ihn zeitgenössisch. Wahrer Stil ist eben unvergänglich.

ANTAL - CHASING THE HORIZON: Eau de Parfum

Hommage an einen Abenteurer und Gentleman

Die Inspiration für die olfaktorische Reise in die Vergangenheit – in die goldenen Zwanziger Jahre über Österreich und Ungarn nach Nord-Afrika - war ein alter Parfumflakon aus dem Nachlass des Großvaters von Paul-Anton Esterházy. ANTAL ist eine liebe- und respektvolle Hommage an den Gentleman und Abenteurer Antal Esterházy, dessen Stil und Savoir-vivre noch heute faszinieren. Mit ANTAL wurde ein Hauch gelebter Familiengeschichte in unsere heutige Zeit übersetzt.

Kreiert wurde der holzig-würzige Duft von Marie Urban Le Febvre. Sie ist Perfumer-Créateur & Gründerin der Manufaktur Urban Scents in Berlin: „ANTAL ist eine Einladung zu einer olfaktorischen Reise, die Vergangenheit und Gegenwart, westliche Kultur und wilde, exotische Abenteuerwelten vereint.“

Kopfnoten von Bergamotte, rosa Pfeffer und Timut sowie Herznoten von Rose, Geranie, Weihrauch und Ho-Holz machen den unisex Duft so besonders. Abgerundet wird die Komposition mit Basisnoten von Vetiver, Patchouli, Zedernholz, Amber, Tonka, Tabak, Moschus, Iso E Super und Wildleder.

Für das Branddesign von ESTORAS und ANTAL ist das renommierte Kreativstudio STUDIO RIEBENBAUER aus Wien verantwortlich.

PAUL-ANTON ESTERHÁZY: Auf den Spuren seines Großvaters

ESTORAS Gründer Paul-Anton Esterházy ist ein weltoffener Entrepeneur mit Gefühl für Tradition. Er wuchs in Österreich, Deutschland und Großbritannien auf und arbeitete in New York, Paris, Budapest, Wien und München.

Er begegnete seinem 1944 verstorbenen Großvater Antal Esterházy zwar nie persönlich, dennoch begleiteten ihn die Geschichten von dessen Abenteuern durch Kindheit und Jugend. Paul wollte etwas kreieren, das das Vermächtnis seines Großvaters würdigt – und das erreichte er mit der Gründung der exklusiven Brand ESTORAS und der Lancierung des ersten unisex Dufts ANTAL. ESTORAS ist eine Hommage an einen außergewöhnlichen Mann und eine außergewöhnliche Zeit.

