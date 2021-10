Neuer Player im High Fashion Game

Palm Angels, Bottega Veneta, Moncler – diese Marken sind für Viele ein Begriff. Trotz ihrer beliebten Designs sind sie für den Großteil nicht bezahlbar. Die junge Wiener Fashionmarke MAM stellt dazu eine echte Alternative dar. Bald erscheint die fünfte Kollektion des Labels - EROTIKA.

Die hochwertige Qualität und der Fokus auf nachhaltige Produktion machen das 2019 gegründete Label so besonders. Hinter MAM steckt Max Weißenböck, der auf Social Media auch als „Maxamillion“ bekannt ist. Sein Ziel war und ist es Streetstyle-Mode zu erschaffen, welche mit einer Gesichte und künstlerischem Touch für sich selbst stehen kann. Er begeistert mit seiner Fähigkeit, verschiedenste Materialien schlau zu kombinieren und zeigt, dass die Gegenüberstellung von Elementen aus alten und neuen Zeiten Produkte ergeben, die Kunden staunen lassen.

Nachhaltig und hochwertig

Weißenböck legt bei seiner Fashionmarke großen Wert auf die Verarbeitung und die Auswahl der Stoffe. Der Gründer von MAM kann so seine Liebe für hochwertige Produkte weiter verfolgen. Die Produktion findet in Portugal statt, ein Land welches für Nachhaltigkeit und gute Arbeitsbedingungen bekannt ist. Gefertigt werden die ästhetischen Produkte in denselben Häusern wie Balenciaga, Jaquemus und Balmain. Trotzdem sind sie für einen fairen Preis erhältlich. Ein Hoodie kostet beispielsweise 167€, ein T-Shirt ist für 107€ zu haben. Alle Artikel sind Unisex um mehr und mehr Genderregeln zu brechen und für ein neues Modebewusstsein zu sorgen.

Die neue Kollektion

Max Weißenböcks fünfte Kollektion EROTIKA geht am 19.11.2021 online und ist ausschließlich an diesem Tag ab 19:00 auf mamvienna.com erhältlich – so lange der Vorrat reicht. Der Grund für die strenge Limitierung ist ein Vorgehen gegen Überproduktion und für Nachhaltigkeit. Somit sind die Kollektionen von MAM Vienna regelmäßig in wenigen Stunden ausverkauft.

Für alle, die auf Nummer sicher gehen möchten gibt es a, 22.10. zwischen 19:00 und 20:00 die Möglichkeit der Vorbestellung. Ab diesem Tag steht auch das Kollektionsvideo all jenen zur Verfügung, die alle Teile der Kollektion genau unter die Lupe nehmen möchten. In diesem Video wird jedes einzelne Produkt der High Fashion Streetstyle Kollektion vorgestellt.

Symbiose von Vergangenheit und Gegenwart

Die Kollektion verkörpert eine spannende Symbiose aus ästhetischen Elementen der Burlesqueszene des 19. Jahrhunderts und der exzessiven Clubszene aus den 2000er Jahren verbunden mit Schnitten und hochwertigen Materialien des modernen High Fashion Streetstyle. Dabei stand für Max Weißenböck die Ästhetik der Frau beim Designprozess im Vordergrund. Er stellt mit EROTIKA die verrucht, verpöhnten weiblichen Avancen einer vergangenen Epoche den Kulturelementen der Milleniumwende gegenüber.

Die Kollektion EROTIKA besteht aus vier verschiedenen kurzarm T-Shirts aus 100% Bio Baumwolle, einem Kurzarmhemd aus dünnem Neopren, einem Hoodie aus 100% Bio Baumwolle, einer Zipjacke aus 100% Bio Baumwolle, einer Carpenter Jeans, einer Lederhose aus Echtleder, einer Cap mit aufwendigen Bestickungen, einem Buckethat (Fischerhut) und einem Nagellack für Männer.

Die Mode von MAM ist zeitlos, kreativ und überzeugt mit hochwertigsten Materialien. Mehr Informationen finden Sie hier.