Das ist die Trend-Farbe des Jahres 2022

Das Trendinstitut Pantone hat die Farbe des kommenden Jahres gekürt.

Jedes Jahr im Dezember stellt das amerikanische Farbinstitut Pantone die Trendfarbe für das Folgejahr vor. 2022 wird laut den Prognosen der Experten wieder optimistisch: "Very peri", ein warmer Blauton soll kommendes Jahr die Schaufenster in den Einkaufsstraßen dominieren. Das Unternehmen beschreibt den Farbton als hoffnungsvolle, kreative Nuance, die für erweiterte Horizonte und Dynamik stehen soll.

Bye-Bye Grau und Gelb



"Very peri" löst die diesjährige Trendfarben Gelb und Grau ab. Die Mode- und Beauty-Industrie orientiert sich an den Farbempfehlungen von Pantone, also darf man sich jetzt schon auf viele Violetttöne im Kleiderschrank und Schminkkästchen freuen freuen. Das Beste an der Farbe 2022: "Ultra Violet" war 2018 die Trendfarbe des Jahres, weshalb sich mit großer Wahrscheinlichkeit noch einige Garderobenfunde in der Knallfarbe entdecken lassen. Die kommende Saison bietet sich also an, um Altes aus dem Kleiderschrank hervozukramen und zu recyceln.