Die Selfcare-Trends 2022

Mit diesen Beauty Trends sind Sie anderen einen Schritt voraus.

Das Jahr geht bald zu Ende, und so auch die Verwendung von aggressiven Hautpflegeprodukten und -behandlungen. Die Hautpflegetrends von 2022 folgen einer „Weniger ist mehr“-Philosophie, bei dem Beautynistas sanftere Inhaltsstoffe und weniger Produkte in ihre Routinen aufnehmen.



Während Hautpflegeprogramme für zu Hause natürlich bleiben, kehren wir 2022 auch eine langsam in den Kosmetiksalon zurück - so es keinen Lockdown gibt. Hier erfahren Sie, was Sie vom neuen Jahr erwarten können.

Beauty-Trends 2022