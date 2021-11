Knallfarben und sporty Fits

Das Jahr 2021 neigt sich langsam dem Ende zu und wir blicken zurück auf 11 Monate voller Fashion, Style und neuen Trends, die uns begeistert haben.

Met Gala, NYFW und Olympia: Das waren die besten Fashion Momente 2021!

Dopamine Dressing

Das letzte Jahr, 2020, bestand hauptsächlich aus Lockdown, Quarantäne und Social Distancing. Kein Wunder also, dass 2021 Kleidung gesucht wurde, die glücklich macht und auffällt. Raus aus dem Schlabberlook und rein in schreiende Teile in Knallfarben war das Motto. Auffälliger Schmuck wurde in diesem Jahr um ganze 545% häufiger gesucht als im Vorjahr! Mut zur Farbe zeigen und mit bunten Farben gute Laune versprühen - Leonie Hanne weiß wie`s geht.

Impfbereiter One- Shoulder- Trend

Ein Trend, an dem dieses Jahr sicher niemand vorbei kam, ist der schulterfreie Look. Der Trend des „Impf- Tops“ symbolisiert die allzeitige Bereitschaft, sich gegen das Covid- 19 Virus impfen zu lassen – ganz unkompliziert im schulterfreien Shirt. Den Anfang machte übrigens Dolly Parton in ihrem „cold- shoulder- Kleid“.

© Getty Images ×

Sexy Party- Outfits

Nach einem langen Jahr ohne Party und Ausgehen, haben wir 2021ordentlich abgefeiert! Und das auch in den passenden Party- Outfits: wie in den 20ern, galt: je kürzer, desto besser. Minikleider und –röcke wurden im Vergleich zum Vorjahr 221% häufiger gesucht! Und auch „Disco Heels“ waren um 233% beliebter.

Smart- casual Looks für die Arbeit

Nach einer langen Zeit im Home Office haben sich die meisten an das Arbeiten in Jogginghose und lässigem T-Shirt gewohnt. Die Rückkehr ins Büro bedeutete also, Ausschau nach eleganter und trotzdem bequemer Mode zu halten. Oversized Anzüge und weite Hosenbeine erlebten dieses Jahr einen absoluten Boom!

Sportswear überall

Neben dem Büro und Partys kehrten dieses Jahr auch endlich sportliche Großevents zurück. Olympia und die Fußball Europameisterschaft machten Lust auf sportliche Mode – vor allem die Dunk Low Sneaker von Nike profitierten von 100% gestiegenem Interesse - lag das vielleicht daran, dass die Disziplin Skateboarden bei den olympischen Spielen ihr Debüt gab?

Endlich wieder Met Gala

Letztes Jahr ausgefallen, in diesem Jahr ein voller Erfolg: Die Met Gala war 2021 zurück und begeisterte mit unglaublichen Looks. Rihanna, Elliott Page und Kim Kardashian entschieden sich bei ihrem Roten- Teppich Look für Mode von Balenciaga – und das steckte an! In den 48 Stunden nach der Gala verzeichnete Balenciaga einen Zuwachs der Seitenbesuche um Wahnsinns 505%!

Diashow: Met Gala 2021 1/3

2/3

3/3 © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Hypes nach dem Fashion Month

Neben der berühmten Met Gala standen dieses Jahr auch Laufsteg- Modenschauen und andere Präsenzveranstaltungen endlich wieder auf dem Programm. Die New York Fashion Week zeigte uns Minitaschen, Röcke von Thom Browne und Strickware mit Cut- Outs, die allesamt an Aufmerksamkeit gewannen. Und auch hier war Balenciaga ein absoluter Spitzenreiter: die ungewöhnliche Zusammenarbeit mit den Simpsons verhalf der Marke zu 335% mehr Seitenbesuchen in 24 Stunden.

2021 war geprägt von besonderen Fashion- Momenten, die die neue Mode und den Spaß an Fashion und dem Leben zeigen! Knallige Farben, kurze Röcke und sportliche Fits zeichnen das vergangene Jahr aus. Welche Trends schafften es auch in Ihren Kleiderschrank? Alle Trends zum Nachshoppen finden Sie bei Lyst!