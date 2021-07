Das sind die Nagellack Trends des Sommers

Gebräunte Haut und bunte Nägel: Die Trendlacke diesen Sommer werden knallig! Aber auch milky Farben und feine Nageldesigns sind im Trend.

Wir verraten Ihnen die Trendlacke für den Sommer, mit denen Sie auf jeden Fall richtig liegen!

Pastellfarben für Farbe im Sommer

Der größte Trend für die kommenden heißen Monate sind pastellfarbene Nägel. Rosa, Türkis und Hellgelb sind die Farben des Sommers.

Egal ob alle Nägel in einer Farbe oder jeder in einer anderen: der Pastelllook schenkt Ihrem Sommerlook den passenden Farbkick. Vor allem auf gebräunter Haut kommen die hellen Farben perfekt zur Geltung und schmeicheln Ihrem Teint.

Nageldesign mit feinen Linien

Nicht nur einfarbige Nägel sind diesen Sommer im Trend, auch aufwändigere Nageldesigns haben es uns angetan. Designs mit feinen bunten Linien, die sich über den Rand des Nagels ziehen und jedes Outfit aufwerten, werden diesen Sommer zum Hingucker! Lassen Sie sich inspirieren und trauen Sie sich, mal etwas Neues auszuprobieren!

Weiße und milky Farben

Wer es nicht ganz so bunt und auffallend mag, darf diesen Sommer zu weißen oder milchigen Lacken greifen! Die hellen Farben sehen nicht nur edel aus, sondern unterstützen Ihren natürlichen Teint und setzen Ihre Sommerbräune perfekt in Szene. Ein weiterer Vorteil: Weiße Nägel lassen sich zu allem kombinieren! Egal ob der bunte Bikini am Strand, ein Denim Look in der Stadt oder das kleine schwarze Kleid am Abend: weiße Nägel sehen zu allem super aus!

Pinke Nägel

Roter Nagellack ist zwar immer noch ein Hingucker, diesen Sommer liegen pinke Lacke jedoch mehr im Trend! Nägel in knalligem Barbie Pink wirken frisch und sommerlich und machen Ihre Nägel zum Highlight jedes Sommerlooks.

Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie Ihren Nageltrend für den Sommer! Bei unseren Trends ist für alle was dabei!