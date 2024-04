Schräge Schönheitstipps von Oma, die sich bis heute bewährt haben

Omas wissen einfach alles. Auch in Sachen Schönheit können wir uns etwas von unseren Großmüttern abschauen, denn in einer Zeit ohne Cremes und Lotionen, musste sich frau anders behelfen. Wir verraten die besten Beauty-Tipps von Oma.

Von Microneedling, Hydrafacials und Co. konnten unsere Omas nur träumen. Trotzdem waren sie immer schön und gepflegt. Damit beweisen sie: Es muss nicht immer High-Tech sein, denn die folgenden Hausmittel von Oma bewähren sich bis heute für eine schöne und gesunde Haut.

Bestimmte Hausmittel von damals haben sich bis heute bewährt. © Adobe Stock ×

Die besten Beauty-Hacks von Oma, die sich bis heute bewährt haben

Feuchtigkeitsspendende Honig-Maske

Honig ist eine wahre Wunderwaffe, denn er ist nicht nur ein natürliches Süßungsmittel, sondern wirkt auch auf unserer Haut beruhigend und antibakteriell. Zu Omas-Zeiten setzte man deshalb auf eine einfache Honigmaske, um Abhilfe für trockene Winterhaut zu schaffen, Pickeln vorzubeugen und spröde Lippen wieder zart zu machen. Allerdings ist die Wirkung nur spürbar, wenn man den süßen Honig nicht sofort wieder ableckt!

Trockenbürste für einen frischen Glow

Das Wort „Glow“ war damals wahrscheinlich noch kein Begriff aber auch unsere Omas wussten, wie man abgestorbene Hautschüppchen am besten entfernt. Je nach Bürstentyp kann man Trockenbürsten im Gesicht oder am ganzen Körper anwenden. Das schenkt ein strahlendes Hautbild und regt gleichzeitig die Durchblutung sowie die Lymphe an.

Heilerde für reine Haut

Heilerde ist ein sehr beliebtes Hausmittel aus Oma-Zeiten. Das natürliche Heilmittel ist perfekt für fettige und unreine Haut geeignet und pflegt diese sanfter als chemische Peelings. Die Heilerde absorbiert überschüssigen Talg und reinigt die Poren gründlich von Ablagerungen. Rühren Sie für diesen Beauty-Hack die Heilerde mit etwas Wasser zu einem Brei an und verteilen Sie die Maske auf der Haut. Die feuchte Maske dafür trocknen lassen, bis es bröckelt, dann abwaschen.

Apfelessig gegen Sonnenbrand

Auch für schmerzende Sonnenbrände hat Oma einen Tipp: Statt kühlende After-Sun-Lotionen kommt Apfelessig auf die Haut. Die Säuren im fermentierten Apfelwein helfen der Haut, den Säureschutzmantel wieder aufzubauen und sich zu regenerieren. Tupfen Sie dafür ein bis zwei Esslöffel Apfelessig auf einen Wattebausch und legen Sie ihn auf die verbrannten Hautstellen auf.

Milchprodukte gegen trockene Haut

Milchprodukte mit hohem Fettanteil machen sich ganz wunderbar auf unserer Haut, denn sie wirken Spannungen und Gereiztheit entgegen. Der bekannteste Tipp ist wohl das Milchbad. Wer nicht unbedingt in Milch baden will, kann sich trotzdem die positiven Eigenschaften von Milch zu Nutze machen. Topfen oder Joghurt, eignen sich hervorragend für Gesichtsmasken und versorgen die Haut mit einer großen Menge Feuchtigkeit.