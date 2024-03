Wirbel um gelöschten Instagram-Post: Hatte Selena Gomez eine Brust-OP?

Ganz sicher ist sich Selena Gomez mit ihren Social-Media-Accounts nicht. Die Sängerin nimmt sich regelmäßig eine Social-Media-Pause, unterbricht diese dann aber immer wieder frühzeitig, um ihr Leben dann doch wieder mit ihren derzeit 429 Millionen Follower:innen zu teilen. Während der Hollywoodstar auch viele unbearbeitete Aufnahmen ihres Alltags teilt, dürfen sich ihre Fans vor allem über Hochglanz-Shootings oder den ein oder anderen Blick hinter die Kulissen ihres Beauty-Unternehmens "Rare Beauty" freuen.

Am Wochenende postete der Superstar zwei Nahaufnahmen in einem ausgeschnittenen schwarzen Bandeau-Top mit üppigem Dekolleté. Ihre Ausstrahlung ist sinnlich, ihre Haare durchwühlt und ihre Lippen betont sie mit einem roten Lippenstift.

Selena Gomez looks stunning in new photos. pic.twitter.com/dIOavx0sbr