Sixpack mit 64: Diese Influencerin geht mit ihrem Geheim-Tipp viral

Harrah Brown ist Fitness-Bloggerin und hat mit 64 Jahren eine bessere Figur als so manche 20-Jährigen. Ihren Fitness-Fans verrät Brown nun das Geheimnis hinter ihrem Waschbrettbauch.

Mit ihren Workout-Videos und Gesundheits-Tipps hat sich Harrah Brown mittlerweile eine große Fan Community auf Instagram und TikTok aufgebaut. Die 64-Jährige ist nicht nur strahlend schön, sondern beweist, dass man auch in reiferen Alter fit sein und sich in seinem Körper durchaus wohl fühlen kann. Wie sie das schafft? Mit einer Geheim-Regel, die momentan tausende Social-Media-User begeistert und im Netz viral geht.

Waschbrettbauch mit 64: Diese Regel steckt dahinter

Viele Menschen fragen sich seit einiger Zeit, was hinter dem jugendlichen Auftreten der Amerikanerin stecken könnte. In einem Video, dass sie auf Instagram und TikTok teilt, zeigt sie ihre Lebensmittel-Einkäufe und erklärt ganz nebenbei, wie sie mit Mitte 60 dermaßen fit bleibt. Ihr Geheimnis: Die 90/10-Regel.

Die Fitness-Bloggerin erklärt, dass sie 90 Prozent nährstoffreiche Speisen beim Essen zuhause zu sich nimmt, und 10 Prozent Lebensmittel auswärts isst, die ihr Spaß machen. Wenn sie also mal in einem Restaurant isst, dann lässt es sich Harrah Brown auch gut gehen. Zuhause achtet sie allerdings genauestens darauf, was sie zu sich nimmt.

90/10-Regel lässt Bauchfett schmelzen

Harrah Brown schwört seit Jahren auf ihre Routine. Gepaart mit ausreichend Training ist sie davon überzeugt, dass die 90/10-Regel vor allem in den Wechseljahren Frauen dabei hilft, Bauchfett zu verlieren und schlanker und kräftiger zu werden.

Harrah Browns Einkaufsliste

Die Fitness-Expertin kauft keine Süßigkeiten, keine Kekse, keinen Kuchen und kein Eis. Außerdem verzichtet sie komplett auf verarbeitete Lebensmittel. Stattdessen setzt sie auf:

Blaubeeren und Himbeeren

Olivenöl

Mandelmilch

Pistazien

Käse

Heilbutt und Lachs

Roastbeef

Gurke

Römersalat

Kohl

Koriander

Fettarmes Joghurt

Erdnussbutter

Limetten und Zitronen

Die Lebensmittel sind reich an Antioxidantien, Vitaminen, Proteinen und tragen dazu bei, vorzeitige Hautalterung entgegenzuwirken.