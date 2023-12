Enthüllt: Diese Frisuren lassen uns jünger wirken

Mit der richtigen Frisur kann man sich um einige Jahre jünger schummeln. Wir verraten Tipps und Hairstyles mit Anti-Aging-Effekt.

Wer sich optisch gerne ein paar Jahre jünger schummeln möchte, muss nicht gleich auf teure Treatmens oder Beauty-Eingriffe zurückgreifen. Auch die Frisur kann uns jünger oder älter wirken lassen. Neben dem Styling kommt es dabei auch auf die richtigen Accessoires und Haarfarben an.

Frisuren, die uns jünger wirken lassen

Bangs

Stirnfransen sind der Klassiker unter den Frisuren, die jünger wirken lassen. Doch die Frisur ist längst nicht mehr nur für Erstklässler. Ein fransig fallender Pony lockert jede Frisur im Nu auf und kann uns deutlich jünger wirken lassen. Zudem lenkt der Schnitt die Aufmerksamkeit auf unsere Augen und Stirnfältchen werden praktisch unsichtbar. Wichtig: Den Pony nicht zu kurz schneiden. Besser ist ein fransiger Schnitt oder Curtain Bangs, die das Gesicht umrahmen.

Long Bob

Eine weitere Frisur, die einen jüngeren Look zaubert, ist der Long Bob. Das bis zum oder gerade über das Schlüsselbein reichende Haar sieht immer frisch gestyled aus und schummelt locker zehn Jahre weg. Mit leichten Wellen schenkt der Haarschnitt zudem ordentlich Volumen und lässt das Gesicht jung erstrahlen.

Messy Bob

Noch jünger wirkt ein Messy Bob. Der Clou bei dieser Bob-Form ist der "Undone-Look", die Leichtigkeit hinter dem Nicht-Stylen lässt einen um mehrere Jahre jünger wirken – schließlich sollten sich Erwachsene in der Regel sorgfältig kämmen. Gleichzeitig spart der Messy Bob jede Menge Zeit, weil Sie hier auf aufwendiges Styling verzichten. Einfach mit den Händen durchkämmen, einmal wuscheln, fertig.

Messy Bun

Lange Haare haben mit zunehmenden Alter leider den Effekt, das Gesicht optisch nach unten zu ziehen und somit Falten zu betonen. Wer sich aber nicht von seiner Mähne verabschieden möchte, wählt am besten ein lockeres Styling. Einen ähnlichen Effekt wie der Messy Bob hat der Messy Bun: Der lässige Dutt versprüht Leichtigkeit und wirkt so ungezwungen, dass die Frisur ganz von alleine verjüngend wirkt.

Geflochtene Frisuren

Flechtfrisuren waren bei vielen gerade in ihrer Teenie-Zeit sehr beliebt und zählen vielleicht gerade deshalb zu den Frisuren, die einen jünger aussehen lassen. Heute tragen wir den Look allerdings weniger kindlich, sondern elegant. Ob in einem langen Fischgrätenzopf oder als Hochsteckfrisur – geflochtene Haare sehen total schick aus. Auch Messy Braids sehen nicht nur cool aus, sondern haben auch einen Anti-Aging-Effekt. Ziehen Sie also ruhig ein paar einzelne Strähnen heraus und lassen Sie diese in Ihr Gesicht fallen. So wird gleichzeitig auch der brave Schulmädchenlook vermieden!

Beachwaves

Sanfte Locken sind mit zunehmendem Alter der ideale Kontrast zu den härter werdenden Konturen, Fältchen oder feinen Linien im Gesicht. Der Schwung in gelocktem oder gewellten Haar sorgt für Ausgleich. Außerdem steht diese Frisur wirklich absolut jedem – der jüngerer Look ist somit im Handumdrehen erledigt.

Welche Haarfarbe macht jünger?

Doch nicht nur bestimmte Frisuren, sondern auch gewisse Haarfarben lassen einen jünger wirken. Allgemein gelten Blondtöne als Verjüngskur. Trotzdem sollten Sie Ihre Haarfarbe immer auf Ihren Haut- und Haartypen abstimmen. Wer von Natur aus dunkler ist (dunkle Augen, Augenbrauen etc.), sollte sich nicht die kompletten Haare blond färben. Setzen Sie hier lieber auf gut gesetzte Akzente: Einzelne hellere Strähnen rund um das Gesicht lassen optisch schnell ein paar Jahre verschwinden. Auch warme Tönen, wie Karamell oder Goldblond lassen die Gesichtszüge weicher wirken. Kalte und dunkle Töne lassen Sie hingegen älter wirken.