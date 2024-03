Style kopiert: Kaia Gerber sieht mit neuem Look genauso aus wie Cindy Crawford

Kate Moss wird 50: Das waren ihre aufregendsten Looks Vom Sommersprossen-Mädchen zum bestbezahlten Supermodel der Welt: Am 16. Jänner wird die Stilikone Kate Moss 50 Jahre alt. Kaum ein anderes Model prägte die Mode so sehr wie die rebellische Britin. An ihrem Geburtstag erinnern wir uns an ihre ikonischsten Looks.