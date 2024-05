× Rasurfehler vermeiden: Mit diesen Tricks bleiben die Beine länger glatt

Die Temperaturen klettern hinauf und die Kleidung wird kürzer. Mit dem bevorstehenden Sommer fällt auch bei den meisten das Winterfell. Doch das Rasieren kann ganz schön anstrengend sein. Wir verraten einige Tricks für seidig-glatte Beine, ohne dass Sie täglich zum Rasierer greifen müssen.

Epilieren und Waxen sind schmerzhaft, eine Laserbehandlung zu teuer. Da bleibt nur noch der Griff zum altbewährten Rasierer übrig. Doch kaum hat man seine Beine rasiert, spürt man auch schon wieder die ersten Stoppeln. Es ist wirklich eine mühsame Angelegenheit. Deswegen verraten wir einige Beauty-Geheimnisse, wie Ihre Beine nach der Rasur länger glatt bleiben.

© Getty Images ×

Zuerst peelen, dann rasieren

Peelings versprechen uns nicht nur im Gesicht, sondern auch an den Beine eine schöne Haut. Für ein optimales Ergebnis sollten Sie Ihre Beine unbedingt vor der Rasur peelen. Damit befreien Sie ihre Haut von abgestorbenen Hautschüppchen und eingewachsenen Haaren und bereiten sie optimal auf das Rasieren vor.

Warm duschen

Auch wenn wir im Sommer lieber eine Abkühlung brauchen, funktioniert die Rasur am besten unter einer warmen Dusche. Das warme Wasser öffnet nämlich die Poren und damit auch die Haarfollikel. Die Härchen stellen sich so leichter auf und wir können sie beim Rasieren näher an der Wurzel erwischen.

Die richtige Technik

Um länger glatte Beine zu haben, ist es wichtig, entgegen der Wuchsrichtung zu rasieren – also von unten nach oben. Nur so werden die Härchen so nah an der Wurzel abgeschnitten, sodass keine Stoppeln bleiben. Nehmen Sie sich dafür auch genug Zeit und drücken Sie nicht zu fest auf, um Verletzungen zu vermeiden. Zudem empfiehlt es sich, auf Rasierschaum zu setzen, um die Haut zu schonen. Achten Sie allerdings darauf, nicht zu viel Schaum zu verwenden, da das die Rasierklinge verstopft und Sie nicht so nah an die Härchen rankommen.

Klingen regelmäßig wechseln

Stumpfe Klingen rasieren nicht mehr gut und verursachen leichter Hautirritationen. Deshalb ist es wichtig, die Klinge regelmäßig auszutauschen oder den Rasierer zu wechseln. Am besten eignen sich übrigens Rasierer mit mehreren Klingen, denn sie verhindern das Schnittrisiko zusätzlich. Viele Produkte enthalten auch einen integrierten Feuchtigkeitsgleitstreifen, der die Haut gleichzeitig pflegen soll.

Haut mit Feuchtigkeit versorgen

Wo wir schon beim Thema Feuchtigkeit sind: Um die Haut nach der Rasur zu beruhigen und optimal zu versorgen, sollten Sie sie großzügig eincremen. Am besten sollte die Körperlotion beruhigende Inhaltsstoffe wie Urea oder Aloe Vera enthalten. Diese sorgen nicht nur für glänzende und durchfeuchtete Beine, sondern auch für einen strahlenden Teint und somit glänzende Beine.