Lange Zeit war es relativ still um neue Projekte von Herzogin Meghan und ihrem Mann Prinz Harry. Nur hier und da sickerten Vermutungen über neue Vorhaben durch. Bis jetzt. Denn vergangene Woche veröffentlicht die Herzogin einen ersten Trailer ihrer neuen Marke.

Der neue Instagram-Kanal zeigt nur das Logo des Projekts in zierlicher Goldschrift. Die Profilbeschreibung ist ebenfalls einfach gehalten: "by Meghan, The Duchess of Sussex", heißt es dort. Einige Tage nach der Veröffentlichung hat die Seite jedoch schon über eine halbe Million Follower:innen. Der Social Media Auftritt wird von einer gleichnamigen Website begleitet. Dort kann sich bisher nur für einen Newsletter angemeldet und auf eine Warteliste eingetragen werden.

Obwohl noch nicht einmal ganz klar ist, um was für ein Projekt es sich genau handelt, wird die kürzlich veröffentlichte Marke im Internet bereits heftig diskutiert. Und es gibt nicht nur positive Reaktionen auf Meghans neues Herzensprojekt.

Russell Myers, Royal-Experte der UK-Zeitschrift "Mirror", erklärt, dass das Unternehmen möglicherweise gegen eine kommerzielle Vereinbarung mit der königlichen Familie verstößt. Auf X (Twitter), kommentiert er: "Wenn Sie sich für Informationen über Meghans neues Unternehmen anmelden, werden Sie über 'Produkte' benachrichtigt. Ein ganz klarer Verstoß gegen das Versprechen des Herzogs und der Herzogin von Sussex, nicht von ihren royalen Titeln zu profitieren, oder?" In den Kommentaren stimmen ihm viele User:innen zu und äußern sich empört.

If you sign up for info on Meghan Markle's new business venture, you'll be notified about "products".



Clear breach of the agreement by the Duke and Duchess of Sussex to not profit off their royal titles, is it not?



Watch this space ???? https://t.co/I6nkvvdXZy pic.twitter.com/KAdpVUyCTp