× MADONNA Beauty Day Countdown

Nur noch 3 Wochen bis zum großen MADONNA Beauty Day im Wiener Museumsquartier, wo Sie die spannendsten Beauty-Neu­heiten testen können.

Die wichtigste Botschaft vorweg: Aufgrund der ­strengen Covid-Sicherheitsmaßnahmen ist die Teilnehmerzahl (in drei Slots) beschränkt, weshalb es sich empfiehlt, sich möglichst rasch Tickets zu sichern! Schließlich warten am Dienstag, 14. September (von 13 bis 22 Uhr), unzählige spannende Programmpunkte beim MADONNA Beauty Day. Neben den vielen Expert:innen, die ihre Gäste vor Ort beraten und stylen, sowie einer Fashion-Show mit den coolsten Looks für die kommende Saison können Sie auch die Stargäste hautnah erleben. Wie etwa TV-Beauty Victoria Swarovski, die exklusive Einblicke in ihre erste eigene Pflegelinie ­gewähren wird. „Ich fühle mich geehrt, meine Brand und meine Produkte beim MADONNA Beauty Day persönlich präsentieren zu dürfen“, so Swarovski im Talk vorab (siehe Kasten rechts). „Außer­dem bin ich mir sicher, dort viel Inspiration zu finden.“ Womit die Powerfrau zweifelsohne nicht allein sein wird …

Victoria Swarovski über den Start ihrer Beautylinie

„Aufgeregt wie noch nie zuvor“

Ab 23. September wird Victoria Swarovskis erste eigene Pflegelinien ORIMEI erhältlich sein. Beim MADONNA Beauty Day am 14. September kann man einen ersten exklusiven Blick darauf werfen. Der Talk zum Countdown.

Und wie der Countdown läuft! Ich muss sagen, das ist mit Abstand das aufregendste Projekt, das ich in meinem Leben gemacht habe. Vom Entertainment-Business zur Unternehmerin ist ein großer Schritt. Ein Unternehmen aufzubauen und zu leiten ist etwas komplett anderes, aber es macht mir unendlich viel Spaß. Ob alles nach Plan läuft, werden wir ab dem 23. September sehen. Ich sage immer: Alles, was davor im stillen Kämmerchen passiert, bekommt niemand mit. Wir haben noch sehr viel zu tun, aber wir sind sehr gut aufgestellt und daher guter Dinge (lacht).



Was ist die größte Herausforderung?

Swarovski: Von Herausforderungen kann ich mittlerweile ein Lied singen, jeder Schritt, den ich in der Beauty-Branche mache, ist für mich ein ganz neuer. Es fängt schon bei so banalen Dingen an, wie zum Beispiel der Suche nach dem richtigen Namen. Ein weiteres Beispiel ist die Zusammensetzung der Produkte bzw. der Produktlinie – oder die Haltbarkeit … Es gibt wirklich so viele Punkte, die zu beachten sind, ich könnte hier bis nächste Woche sitzen … (lacht).

