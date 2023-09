× Kosmetik mit Star-Appeal: Wenn der Name zur Beauty-Brand wird

Wer in der Showbranche etwas auf sich hält, greift zu Pflegeprodukten, die den eigenen Namen tragen. Die Liste der Celebrity-Beauty Brands ist schier unendlich. Wir stellen Ihnen acht der erfolgreichsten und deren Visionen vor.

Eines gleich vorweg. Der Anspruch auf Vollständigkeit einer Liste aller Sängerinnen, Schauspielerinnen und Models, die nunmehr auch als Beauty Brand-Unternehmerinnen fungieren, ist unmöglich zu erfüllen. Dutzende Prominente leihen nicht nur Düften, sondern auch Make-up, Kosmetik- und Pflegeprodukten ihren begehrten Namen. Viele von ihnen sind selbst Inhaber:in der jeweiligen Firmen. Die einen mehr, die anderen weniger erfolgreich. Fakt ist: das Geschäft mit der Schönheit boomt und wird für die aus Film und Fernsehen bekannten Gesichter zur perfekten Nebeneinnahmequelle.

Von wegen Nebeneinnahme... Kylie Jenner, die schöne Schwester der nicht minder geschäftstüchtigen Kim Kardashian, avancierte dank ihrer Kosmetiklinie sogar zur jüngsten Selfmade-Milliardärin aller Zeiten – mit 21 Jahren eroberte sie mit Kylie Cosmetics die Welt der Make-up-Hersteller. 25,6 Millionen (!) Follower lassen sich via Instagram in Sachen Schönheit von Kylie beraten und shoppen vom berühmten Lip Kit bis zum Cleanser alles, was Jenner empfiehlt.

Ähnlich verhält sich auch der Hype um Jennifer Lopez‘ Label – der Name ist Programm und Verkaufsgarant. Die Skincare JLO Beauty soll auch für ihren Glow verantwortlich sein – und: Dr. Hauschka aus der Apotheke, wie sie in einem Interview 2014 verriet.

Als Multitalent erweist sich auch die 30-jährige Sängerin und Schauspielerin Ariana Grande, die nicht nur Parfums kreiert, sondern auch seit 2021 ein eigenes Make-up-Unternehmen leitet. Inzwischen gibt es bei R.E.M. Beauty auch Skincare. Arianas Vision: „Grenzenlose Kreativität.“

Auf inhaltliche Botschaften und hochqualitative Inhaltsstoffe setzen Stars wie Miranda Kerr, Alicia Keys oder auch Lady Gaga. Letztere propagiert, mit ihrem „Haus Labs“-Label Selflove und Selfcare zu stärken.

Topmodel Miranda Kerr beschäftigt sich indes seit 2006 selbst mit der Zusammensetzung von Inhaltstoffen – aus traurigem Anlass: Ihre Mutter war an Milzkrebs erkrankt, als Miranda 16 Jahre alt war. Seither liegt Kerr gesunde Ernährung, aber auch biozertifizierte Pflege am Herzen, weshalb sie 2009 Kora Organics gründete. Eine von Dutzenden Beauty Brands, deren Vielfalt so groß ist wie Anzahl der Beautynistas, die zu begeisterten Kundinnen werden.

Mentale Gesundheit steht für Selena Gomez im Mittelpunkt ihres Firmencredos. Rare Beauty ist mittlerweile eine der erfolgreichsten Star-Brands der Branche. Nicht perfekt müsse man aussehen, sondern man soll sich wohlfühlen. Mit ihrem „Rare Impact Fund“ unterstützt Selena Gomez Menschen mit psychischen Erkrankungen.

Auch Rihanna feiert mit ihrem Unternehmen Fenty Beauty immer wieder große Erfolge. Das „Time Magazin“ kürte 2017 Rihannas Kosmetiklinie gleich nach der Gründung zu einer der besten 25 Erfindungen des Jahres. Der Jahresumsatz beträgt mehr als 550 Millionen Dollar!

Erst vor etwas mehr als einem Jahr stieg Topmodel Hailey Bieber ins Beauty-Business ein. Bei der Entwicklung von Rhode konzentrierte sich die Ehefrau von Sänger Justin Bieber auf feuchtigkeitsspendende und vor allem leistbare Hautpflege. Ihre Produkte sind innerhalb wenigen Minuten ausverkauft.