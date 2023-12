Eve Gilles: Warum diese Miss France eine Sensation ist

Nachdem Eve Gilles zur Schönsten Frankreichs gekürt wurde, gab es Diskussionen.

Eve Gilles hat lange Beine, eine Topfigur und ein einnehmendes Lächeln. Nun ist sie offiziell beim "Miss France"-Beautywettbewerb zur Schönsten der Schönen gekürt worden. Eine gute Wahl, schaut man auf ihre Attribute - oder doch nicht?

SO sieht keine Miss aus...

Manche sind absolut nicht einverstanden, dass die 20-jährige Französin aus Nord-Pas.De-Calais diesen Titel abgestaubt hat. Aber wieso? Weil sie zu androgyn sein soll! Eve hat kurze braune Haare und eine Figur, die manche als androgyn ansehen. Die Kritiker schreien empört und sehnen sich nach langen Wallehaaren! Mit Locken! Und einer Figur mit Kurven!

Gilles setzt Zeichen mit Gewinn

Doch Gilles lässt sich von der Kritik nicht verunsichern, sagte in einem Pressestatement: "Niemand soll dir vorschreiben, wer du bist! Jede Frau ist anders, wir sind alle einzigartig.! Für sie ist ihr Sieg auch einer für mehr Diversität im Modelbusiness.

Der Moment des Sieges

Neues Zeitalter für faden Wettbewerb

Die angehende Statistikerin ist tatsächlich die erste in der 103-jährigen Geschichte des Wettbewerbs mit kurzen Haaren. Auf Twitter geht es darum rund, so wird der Jury "Wokeness" vorgeworfen. Andere wiederum freuen sich und sehen den oftmals faden, sexistischen und angestaubten Wettbewerb endlich in der heutigen Zeit angekommen.