× Darum schmieren wir uns jetzt Karotten auf Haut und Haare

Karottenöl gilt als neues Beauty-Elixier. Es soll die Haare pflegen, ein strahlendes Hautbild zaubern und sogar für einen gebräunten Teint sorgen. Wir verraten, was hinter dem Beauty-Hype steckt.

Karotten sind nicht nur Vitamin-Booster, sondern auch wahre Wundermittel für Haut und Haare. Auch in Öl-Form ist das Gemüse reich an den Antioxidantien Carotin und Beta-Carotin, und enthält viele wertvolle Nährstoffe, wie Vitamin A und Vitamin B, was das Wunderöl zu einer einzigartigen Haut- und Haarpflege macht.

Beauty-Benefits von Karottenöl

Karottenöl als Feuchtigkeitsbooster

Das enthaltene Vitamin A spielt eine große Rolle beim Aufbau und bei der Erneuerung der Hautzellen. Besonders in den kalten Monaten, in denen unsere Haut oft trocken ist, spendet Karottenöl irritierter Haut viel Feuchtigkeit. Dank der natürlichen Inhaltsstoffe ist das Öl auch frei von Nebenwirkungen und für fast alle Hauttypen gut verträglich.

Gebräunter Teint dank Karottenöl

Ob von außen oder von innen: Karotten verleihen der Haut einen gleichmäßigen, leicht getönten Teint. Gerade im Winter verleiht das Gemüse als Snack oder als Öl blasser Haut einen Frischekick. Wer orange Flecken vermeiden will, mischt das Karottenöl in seine Hautpflege, und vermeidet so, dass das Gesicht oder der Körper zu dunkel erscheint.

Karottenöl als Anti-Aging-Wunder

Auch gegen Falten kann Karottenöl wunderbar eingesetzt werden. Das enthaltene Vitamin A - in der Hautpflege auch als Retinol bekannt - besitzt zellschützende Eigenschaften und trägt zur Zellerneuerung bei. So lassen sich Falten nicht nur entgegenwirken, sondern die Haut wirkt auch gleich straffer und frischer.

Karottenöl gegen Haarspliss

Nicht nur Haut, sondern auch Haare werden dank Karottenöl schön. Bei trockenen Haarspitzen und Haarspliss, eignet sich das Wunderöl als intensive Pflege. Dafür massiert man einfach eine kleine Menge in Spitzen und Längen und lässt die Pflege 10 bis 15 Minuten einwirken, bevor man es wieder ausspült.

