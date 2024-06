× Achtung: Diesen Fehler machen fast alle beim Haare waschen

Chlorwasser, Sonne und exzessives Styling setzen unseren Haaren ganz schön zu. Doch mit einer kleinen Änderung beim Waschen können Sie Haarschäden vorbeugen und geschmeidige, weiche Haare erhalten.

Sie haben es wahrscheinlich jahrelang falsch gemacht, denn eine kleine Änderung in der Haarwasch-Routine könnte das Geheimnis für gesundes und glänzendes Haar sein. Das Gute: Sie brauchen dafür keine teuren Produkte oder Beauty-Tools. Sie müssen lediglich die Reihenfolge Ihrer Haarwäsche überdenken und die CWC-Methode anwenden. Dabei wird der Conditioner sowohl vor als auch nach dem Shampoonieren aufgetragen, um das Haar doppelt zu schützen.



So funktioniert die CWC-Methode

© Getty Images ×

Die CWC-Methode steht für "Condition-Wash-Condition" und wird gerade als der Haarpflege-Hack schlechthin gefeiert. Dieser ist nämlich so simpel wie effektiv. Anstatt wie gewohnt zuerst mit dem Shampoo zu beginnen, wird im ersten Schritt die Spülung in die Längen einmassiert. Diese waschen Sie allerdings nicht raus, sondern lassen sie kurz einwirken, während Sie Ihren Haaransatz einshampoonieren. Im Anschluss waschen Sie Shampoo und Conditioner heraus und tragen danach noch einmal die Spülung in die Längen und Spitzen auf.

Wie die CWC-Methode Ihre Haare schützt

Der Conditioner schließt die Schuppenschicht der Haare, denn durch das Shampoo und die Reibungen werden die Haare aufgeraut. Die CWC-Methode bietet den Vorteil, dass der Conditioner bereits von Anfang an die Haare vor dem Shampoo schützt und so Haarschäden vorbeugen kann. Dadurch wird das Haar geschmeidiger und glänzender.

Diese Haartypen sollten den doppelten Conditioner ausprobieren

Besonders geeignet ist die CWC-Methode für lange Haare, die zu Trockenheit und Spliss neigen. Auch für Haare, die durch Umwelteinflüsse wie Salzwasser und Chlor oder durch regelmäßiges Styling stärker beansprucht werden, können von dem doppelten Conditioner profitieren. Vor allem bei gefärbtem Haar ist das Conditioner-Sandwich die perfekte Lösung. Denn häufig verblasst die Farbe mit jeder Haarwäsche ein wenig mehr und die Strahlkraft geht verloren. Das liegt daran, dass das Shampoo reinigende Tenside enthält, die mit jeder Haarwäsche ein paar Farbpartikel aus dem Haar abtragen. Wer zuvor allerdings einen Conditioner verwendet, verlangsamt das Herauswaschen von Farbpartikel, da er sich wie ein Schutzfilm um die Haare legt.