Tolle Augenblicke für zwei zu gewinnen

Durch das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes rücken die Augen und Brauen noch stärker in den Fokus. Damit Ihre dafür in Topform sind, verlosen wir mit der Brow & Lash Bar by RefectoCil einen Mutter-Tochter-Workshop, bei dem die bekannte Make-up- & Browstylistin Alma Milcic Ihre Brauen und Wimpern perfekt in Form bringt. Sie wollen dabei sein? Einfach unter refectocil@madonna24.at mit Foto von Mutter und Tochter und Angabe von Namen und Adresse bewerben und mit etwas Glück am 25. Juni von 15–18 Uhr im edlen Hotel Andaz in Wien verschönert werden.