Glanz und Glamour beim MADONNA Beauty Day

Der MADONNA Beauty Day lockte VIPs, Profis sowie Gäste – und lieferte Talks, Beautytipps und Mode.

MADONNA lud am Dienstag zum exklusiven Beauty Day ins Vienna-Fashion-Week-Zelt beim Wiener MuseumsQuartier: Superstar Victoria Swarovski eröffnete die Schönheitsmesse und plauderte über ihre Beauty- sowie Fitnessgeheimnisse. Doch dem nicht genug: Die geschäftstüchtige Blondine präsentierte ihr funkelndes brandneues Baby: ihre Beautyserie „ORIMEI“! Pflege spielt auch bei der knapp 80-jährigen Gerda Rogers eine Hau(p)trolle: Die Star-Astrologin stellte ihre Creme „Elements Of Stars“ vor und sprach dabei über das Thema „Smart Aging“.

Diashow: Madonna Beauty Day: Die Stargäste 1/30

30/30 © Artner Victoria Swarovski © Artner Victoria Swarovski im Beauty-Talk © Artner Victoria Swarovski im Beauty-Talk © Artner Victoria Swarovski und MADONNA-Chefredakteurin Daniela Schimke © Artner “Beautyness inside out"- Sängerin und Influencerin Rose May Alaba im Talk © Artner Rose May Alaba © Artner Mariella Ahrens © Artner Mariella Ahrens © Artner Tom Neuwirth © Artner Tom Neuwirth und Gastgeberin Jenny Magin © Artner Tom Neuwirth © Artner Die neusten Trends der Schönheits-Chirurgie by Dr. Matiasek © Artner Dr. Matiasek und Gesund&fit-Chefredakteurin Nina Fischer © Artner Star-Astrologin Gerda Rogers im Talk mit MADONNA-Chefredakteurin Daniela Schimke © Artner Star-Astrologin Gerda Rogers im Talk © Artner Star-Astrologin Gerda Roger © Artner Dr. Christine Reiler © Artner Master Lin Markenbotschafterin Christine Reiler im Talk © Artner Master Lin Markenbotschafterin Christine Reiler im Talk © Artner Jana Ina Zarrella © Artner “Mompreneur im Showbiz": Jana Ina Zarrella im Talk © Artner “Mompreneur im Showbiz": Jana Ina Zarrella im Talk © Artner Claudia Kriechbaumer © Artner Beatrice Körmer © Artner Clemens Trischler © Artner Moderatorin Bianca Speck und Jenny Magin © Artner © Artner © Artner © Artner

Highlights

Die Schönheitsmesse im MuseumsQuartier nutzten Leser:innen, um sich beraten und verwöhnen zu lassen. Auf der Showbühne wurden Trends präsentiert - beispielsweise Mode von C&A - sowie geplaudert: Tom Neuwirth aka Conchita widmete sich im Talk dem Thema Diver­­­sity, Star-Influencerin Jana Ina Zarrella reiste extra an und sprach über das Topic "Mompreneur im Showbiz".



Viel Glanz und Glamour beim schönen Beauty-Reigen: Neben Master-Lin-Markenbotschafterin Christine Reiler oder TV-Star Mariella Ahrens begeisterten das Publikum mit interessanten Insights aus dem Business und Privatleben. Rose May Alaba sprach über das Thema "beautyness inside out". So zelebrierte man bis in die Abendstunden die Schönheit - von innen und außen!