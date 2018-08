VMAs: Mehr Flops als Tops

Starke Frauen haben den MTV Video Music Awards am Montag ihren Stempel aufgedrückt: Neben Auszeichnungen für Künstlerinnen wie Cardi B, Camila Cabello oder Jennifer Lopez stand die Gala in der New Yorker Radio City Music Hall auch im Zeichen der kürzlich verstorbenen "Queen of Soul" Aretha Franklin. Popstar Madonna hielt eine Laudation auf die Verstorbene, welche beim Publikum durchfiel. Jennifer Lopez bekam den Ehrenpreis "Michael Jackson Vanguard Award" und bedankte sich mit einer emotionalen Rede.

Modisch ging es - wie jedes Jahr bei den VMAs - eher durchwachsen zu: Eine hohe dichte an Red Carpet-Flops wie Fetisch-Looks (Amber Rose), Rüschen-Ungetümen (Rita Ora) und Nippelblitzern (Kimbella) war zu verzeichnen. Eines der wenigen Stil-Highlights des Abends war Jennifer Lopez in Versace. Auch "Stranger Things"-Teenieschauspielerin Millie Bobbie Brown punktete mit einem schicken Jumpsuit von Rosie Assoulin.

Diashow Red Carpet: VMAs 2018 © Getty/WireImage Rita Ora: Transparenter Alptraum © Getty/WireImage Flop des Abends: Die Armvohänge von Tana Mongeau © Getty/WireImage Asian Doll im "Clueless"-Look © Getty/WireImage Cardi B. zeigt, was sie hat © FilmMagic Too much: Blake Lively als Traumschiff-Kapitänin © Getty/WireImage Jennifer Lopez in Versace © Getty/WireImage Cool: Millie Bobby Brown © Getty/WireImage Süß: Anna Kendrick © Getty/WireImage Bizarr: Iggy Azalea © Getty/WireImage Schick: Winnie Harlow © Getty/WireImage Zu viel Rot, Jilian Hervey! © Getty/WireImage Dreamdoll im seltsamen Straps-Look © Getty/WireImage Nicky Minaj im Superhero-Look © Getty/WireImage Amber Rose als Fetisch-Catwoman © Getty/WireImage Laaaangweilig: Olivia Munn © Getty/WireImage Ashanti: Das Kleid hat einen Beinschlitz zu viel. © Getty/WireImage Jenseitig: Blac Chyna © Getty/WireImage Sexy: Shanina Shaik © Getty/WireImage Camila Cabello, die VMAs sind kein Maturaball! © Getty/WireImage Glossy Klossy: Model Karlie Kloss © Getty/WireImage Karierter Anzug-Alptraum: Hennessy Carolina © Getty/WireImage Nippelalarm bei Kimbella © Getty/WireImage Dramatischer Auftritt von Amara La Negra 1 / 23

Frauen dominierten die Gala

Das Rampenlicht konnte sich Cardi B bei den 35. MTV Video Music Awards mit vielen anderen starken Frauen teilen. Ariana Grande gewann mit "No Tears Left to Cry" in der Kategorie "Bester Pop" und bedankte sich im kurzen schwarzen Kleid bei ihrem Verlobten Pete Davidson in der ersten Reihe - "dafür, dass du existierst". Nicki Minaj setzte sich mit "Chun-Li" in der Kategorie "Bester Hip Hop" durch und lieferte einen aufsehenerregenden Auftritt als altägyptische Königin in der Haupthalle des neuen World Trade Center Bahnhofs im Süden Manhattans ab. In den beiden Königskategorien "Künstlerin des Jahres" und "Video des Jahres" räumte überraschend Camila Cabello ab.