Meghan trägt wieder Hochzeits-Designer

Knapp vier Wochen nach der Royal Wedding ist Herzogin Meghan von Sussex das erste Mal mit Queen Elizabeth auf Tour in Großbritannien. Gemeinsam fuhren sie gestern Abend mit dem Royal Train von London nach Cheshire, wo sie heute ihren ersten gemeinsamen Auftritt hatten - sie eröffneten die Mersey Gateway Bridge und wohnten einer Schulaufführung bei.

© Getty Images

Royal Fashion Duo

Die Queen und Meghan ließen modische Erinnerungen an die Royal Wedding hochleben: Die frischgebackene Ehefrau und Herzogin wählte für diesen Anlass wieder einen Look von Givenchy. Sie trug ein maßgeschneidertes Cape Dress mit passendem Gürtel und Pumps. Eine stilsichere Wahl! Diesen Frühling steht bei der Queen Froschgrün hoch im Kurs: Sie bezaubert in einem strahlenden Ensemble mit Hut - wie bei der Hochzeit im Mai!

