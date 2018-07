So geht Sex 2.0

Sex ist … nicht alles, aber vieles! Für manche Menschen ist Sex ohne Liebe unvorstellbar, für viele Liebe ohne Sex ein Unding. Dass die körperliche Komponente in Liebesbeziehungen eine essenzielle Rolle spielt, ist Fakt. Der Großteil der Österreicherinnen und Österreicher ist mit seinem Sexleben vollauf zufrieden: Laut einer aktuellen Parship-Studie geben acht von zehn Österreichern an, ein erfülltes Sexualleben zu haben. 47 Prozent behaupten sogar, „besonders zufrieden“ mit ihrem Bettsport zu sein. Sechs von zehn der Befragten sind der Meinung, dass sich ihre Beziehung im Laufe der Jahre zum Positiven verändert hat. Psychologin Caroline Erb weiß dazu: „Sex ist zwar wichtig, aber nicht das Einzige, das in einer Partnerschaft zählt.“ Laut Erb rücken mit der Zeit andere Prioritäten, wie „Vertrauen, ähnliche Wertvorstellungen, gemeinsame Ziele, Humor, der kommunikative Austausch“, in den Vordergrund. „Natürlich spielen auch der Alltag und das Familienleben eine Rolle, wie viel Zeit und Lust auf Sex vorhanden ist.“ Ein Paar sollte sich im Idealfall eine „gute Balance zwischen Nähe und Distanz“ bewahren, „damit eine erotische Spannung auch nach mehreren Beziehungsjahren aufgebaut werden kann“, konstatiert Erb.



Zwischen Liebe und Lust. Gerät diese Balance dann doch nach ein paar Jahren aus dem Gleichgewicht, ist das verflixte siebte Jahr bei österreichischen Paaren früher da, als die Zahl vermuten lässt. Denn nach drei Jahren Beziehung zeigt sich ein deutlicher Knick in Sachen Sexzufriedenheit: In den ersten drei Jahren hat die Mehrheit der Paare mindestens zwei bis dreimal pro Woche Sex, danach trifft das nur mehr auf 25 Prozent zu. Ab dieser magischen Schwelle haben Paare seltener Lust auf­einander, sie nehmen sich weniger Zeit für Sexualität, erleben nur mehr selten Quickies und sind beim Sex nicht mehr so experimentierfreudig. Laut der Parship-Psychologin Erb zeigt die Umfrage, dass „beim Sex mit der abnehmenden Frequenz auch die Zufriedenheit sinkt. Im Umkehrschluss kann man sagen, die Paare haben auch in längeren Beziehungen Lust auf Sex, aber sie kümmern sich zu wenig darum und nehmen sich im Alltag oft zu wenig Zeit füreinander.“

Die Zukunft ist groß. Ist einem als Paar erst einmal dieser Punkt bewusst, an dem aus dem gemeinsamen Liebeleben scheinbar die Luft raus ist, dann ist es der beste Zeitpunkt, sich mit Sex und Liebe zu beschäftigen. Denn die Digitalisierung hat nicht nur arbeitstechnisch branchenübergreifend für so manche Neuerung und den Ausbruch aus gewohnten Strukturen gesorgt, sondern auch den Markt der Sex-­Toys kräftig auf den Kopf gestellt. Und mit abtörnenden Roboterhänden hat diese Assoziation gar nichts zu tun! Wie wäre es, Ihren Partner live im Schlafzimmer zu treffen, obwohl er sich gerade auf Geschäftsreise in einem anderen Land befindet? „Teledildonic“ macht’s möglich! Dieser Zukunftstrend macht das tagelange Verzehren nach dem eigenen Partner hinfällig, und auch Seitensprünge sind damit wirklich nur mehr das, was sie meist sind: ein Ausdruck von Unzufriedenheit, der völlig überflüssig ist. Denn der Sex der Zukunft hat für jeden etwas im Angebot: Beim „Sexting“ kann Spannung erstmals aufgebaut werden, oder der Ehemann kommt im Meeting einmal so richtig ins Schwitzen. Muss man den Alltagstrott einmal dringend hinter sich lassen, ist die SM-Party der Zukunft die „CFNM-Party“, bei der die Frau die Zügel in die Hand nimmt. Und was hat eigentlich veganes Essen mit besserem Sex zu tun? Trainieren Sie auf alle Fälle fleißig ihre Beckenbodenmuskulatur beim „Kegeling“, davon profitieren beide.

Sextrends der Zukunft 1/6 Virtual Reality Haben früher noch zweidimensionale Bilder in Schmuddelheftchen die Fantasien beflügelt, reicht das heute schon lange nicht mehr aus, um das Blut in Wallungen zu bringen. Pornos durchleben aktuell einen absoluten Makeover und ähnlich wie in der Kinoinnovation von „Avatar“ schlägt am virtuellen Sexmarkt ebenfalls die 3D-Technik als Orgasmusgarant ein. Pornos mit Panoramablick für beide Geschlechter. Die ursprünglich für die Gaming-Community entwickelte VR-Brille (Virtual Reality) wird heute nicht mehr zweckentfremdet, sondern für das Hautnah-Feeling im Schlafzimmer konzipiert. Die zwei starken Illusionen, die uns VR vermittelt, sind „Place Illusion“, bei der man die Brille aufsetzt und sich plötzlich an einem beliebigen Ort befindet, und „Illusion of Embodiment“. Sie erzeugt das Gefühl, in einem Körper, der nicht der eigene ist, zu sein. 360-Grad-Pornos bekommen eine völlig neue Bedeutung! Sexting Das Smartphone ist unsere neue Droge. Kein Wunder also, dass sich auch das Sexleben heutzutage und in Zukunft vermehrt am 3,5-Zoll-Display abspielen wird. Dabei wird durch leistungsstarke Handykameras nicht nur Telefonsex auf eine neue Ebene gehoben, sondern mit pikanten Bildern, Dessous-Teasern und „Sexting“ (= Sex + Texting) ist das Vergnügen mit dem Dirty-Talk 3.0 programmiert. Teledildonic Sie haben klingende Namen wie „Tenga 3D Polygon“, „Kiiroo Onyx Teledildonic“ oder „Cyberdilconic Masturbator“. Der nicht ganz günstige Spaß ist das perfekte Sex-Tool für Fernbeziehungen. Denn bei „Teledildonic“ geht es um das gemeinsame Masturbieren: Beide Partner haben das jeweilig passende Gegenstück des Sex-Toys bei sich. Auch über große Entfernungen hinweg, wie beispielsweise von einem Kontinent zum anderen, spürt der Partner mithilfe dieser ausgeklügelten Technologie jede Bewegung, die der andere ausführt. Die Umsetzung ist dabei je nach Gerät unterschiedlich, oft sind es Touchscreens, über die die Vibratoren für die Frau und die Masturbatoren für den Mann gesteuert werden können. Der Businesstrip oder das Auslandsemester bekommt damit eine völlig neue

Bedeutung. Kegeling Dieser Trend hat nur entfernt mit der Sportart Kegeln zu tun. Beim Kegeling, benannt nach dem Gynäkologen Dr. Arnold Kegel, dreht sich alles um bestimmte Übungen,

die die weibliche Beckenbodenmuskulatur stärken. Neben einer Vielzahl an Übungen und verschiedenen Trainings- und ­Bewegungsformen, wie etwa Yoga und Pilates, sind besonders spezielle Kegel-Weights für das Training der Beckenbodenmuskulatur geeignet. Diese kleinen Gewichte werden eingeführt und können eiförmig sein, aus zwei aufeinanderfolgenden kleinen Kugeln bestehen und haben – ähnlich einem Tampon – eine Rückholschnur. Die Benefits sind quasi endlos: Die trainierte Vagina kommt noch intensiver und ­zielstrebiger zum Orgasmus, und dazu beugt das Training mit den Gadgets sogar Inkontinenz vor. Veganer Sex Auch in Sachen Verhütung und Sex­leben geht der Trend in Richtung gesunde Ernährung und „gut für die Umwelt“. Dass laut Studien Veganer besseren Sex haben, hat jedoch mit Ernährung weniger zu tun. Denn immer mehr Kondom­marken (z. B. Einhorn) und Gleitmittel (z. B. Rittex) werden mittlerweile ohne tierische Inhaltsstoffe produziert. Wer hätte es gedacht: Die meisten Kondome enthalten nämlich Caseine, also Milchproteine, die dadurch nicht vegan sind. CFNM-Party Klingt wissenschaftlich, ist es aber gar nicht. Die CFNM-Partys sind eine sexy SM-Variante für dominante Frauen und die dazugehörigen unterwürfigen Männer. Denn beim CNFM (Clothed Female, Naked Male) sind die Damen gekleidet und die Herren dafür nackt. Der Mann im Adamskostüm kümmert sich hier voll und ganz um die elegante Dame, sie wird bedient und verwöhnt. Der Mann ist hier schlicht

Reden hilft. Wer praktiziert heutzutage überhaupt noch 69, die Zahl der Zukunft im Bettsport ist die 77! Auch für Singles hält die Zukunft Großartiges bereit: So wird zukünftig beim gemeinschaftlichen Gärtnern gedatet, und die Tinder-Nachricht soll ruhig unbeantwortet bleiben. Doch egal, ob „Sexting“, „Karezza“ oder Liebe in der VR – was auch Sexexpertin Alix Fox (siehe Interview unten) bestätigt –, Kommunikation ist der Schlüssel!