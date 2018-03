Neun Anzeichen für Untreue

1. Verändertes Telefonverhalten

Geheimniskrämerei. Wer eine Affäre pflegt, muss natürlich auch Kontakt halten, dafür ist das Handy ein essenzielles Werkzeug. Das Verhalten von Fremdgehern im Bezug auf ihr ­Telefon wirkt dementsprechend oft unnatürlich und angespannt. Das Handy wird nicht aus den ­Augen gelassen, alle Anrufe sind wichtig und werden vom Partner separiert abgehalten.



2. Ungewohnte Großzügigkeit

Ablenkungsmanöver. Eine Affäre braucht Zeit. Zeit, die dem Partner nicht auffallen soll. Seitensprung-Portale empfehlen deshalb, den Partner mit festen Terminen „loszuwerden“ – am besten in Form von bindenden Geschenken, ­wie einem Yoga-Kurs oder einem Theaterabo für sie und die beste Freundin. So weiß der Fremdgeher genau, wann er einen freien Abend für sich und seinen Liebhaber/seine Liebhaberin hat. Ungewohnt großzügige Gesten können überhaupt aufhorchen lassen: Weil eine Affäre Schuldgefühle hervorruft, kann es sein, dass der untreue Partner sein Gewissen mit kleinen (oder großen) Geschenken und ungewohnten Aufmerksamkeiten beruhigen möchte.



3. Mehr Sex, weniger Sex

Nutznießer. Die Affäre kann auch in Ihrem Sexleben Dinge verändern. So haben Sie entweder (noch) weniger Sex als bisher oder viel mehr als sonst. Klingt paradox? Nicht unbedingt. Erneut wird hier das schlechte Gewissen des Fremdgehers getilgt, in dem Fall mit mehr Zuneigung. Und so wie das Sprichwort „der Appetit kommt beim Essen“ besagt, verhält es sich auch manchmal mit dem Sex. Je mehr man davon hat, desto größer die Lust.



4. Gefühlschaos & irrationale Reaktionen

Schuldlos angeklagt. „Wenn Du das nicht akzeptieren kannst, haben wir keine Zukunft!“ – entwickeln eigentlich harmlose Auseinandersetzungen Seifenoper-Dramatik, weil er extrem gereizt reagiert oder Ihnen sogar Untreue unterstellt? Den Partner zu betrügen und ständig Gefahr zu laufen, ertappt zu werden, setzt vielen Fremdgehern zu. Gerade wenn der oder die Betroffene Verdacht schöpft und der untreue Partner das merkt, kann er auf die Frage nach Terminen empfindlich oder aggressiv reagieren. Stellen Sie Ihren Partner mit Ihrem Verdacht zur Rede, kann es auch passieren, dass er/sie Sie mit Gegenanschuldigungen konfrontiert.

5. Neuer Look für das zweite Leben

Partner 2.0. Wer fremdgeht, kann das vielleicht (eine Zeit lang) maskieren, dennoch hinterlässt eine Affäre ihre Spuren. Eine komplette Typveränderung könnte also ein Zeichen sein, dass Ihren Partner etwas beschäftigt. Neue Hosen, neues Parfum, neue Frisur – klar, kann das auch eine persönliche Entscheidung sein, oft ist sie aber durch den Einfluss einer anderen Person bedingt.



6. Digitale Spuren

Paranoia. Auch am heimischen Computer ist für Fremdgeher größte Vorsicht geboten. Sie wollen alle digitalen Spuren verwischen, weshalb nach Verwendung oft sämtliche Verläufe gelöscht werden – was das ganze letztendlich nicht unauffälliger macht. Hat Ihr Partner seine Login-Daten nicht mehr gespeichert oder ändert ständig seine Passwörter, kann dies mit Angst vor Überwachung erklärt werden, ob nun durch NSA oder (in diesem Fall berechtigt) durch den betrogenen Partner sei dahingestellt.



7. Überstunden en masse

Außentermin. „Es hat länger gedauert im Büro“ ist der Film-Klassiker unter den Fremdgeh-Ausreden. Das Klischee entspricht allerdings oft der Wahrheit. Viele Fremdgeher/-innen nutzen angebliche Überstunden für ein heißes Abenteuer. Mit einem Anruf bei der Sekretärin oder den Kollegen und einem Blick auf den Parkplatz beim Arbeitgeber lässt sich das überprüfen. Ist Ihr Mann/Ihre Frau wirklich noch im Büro, sollten Sie sich aber nicht in Sicherheit wiegen. Profis machen nämlich tatsächlich Überstunden, nutzen aber nur ein paar davon für außereheliche „Aktivitäten“. Spätestens, wenn Ihr Partner abends frisch geduscht aus dem „Büro“ kommt, sollten Ihre Alarmglocken aber schrillen!



8. Im kreise des Vertrauens

Freundschaftsdienst. Von seinen Kumpels kann man kaum erwarten, dass sie ihn verpfeifen – selbst wenn seine Freunde mittlerweile ihre geworden sind. Doch auch wenn sie loyal bleiben, werden Sie eine Änderung in ihrem Verhalten feststellen. Wenn sie sein Geheimnis kennen, wird ihnen der entspannte Umgang mit Ihnen schwerfallen. Und auch seine Interaktion mit den Besten könnte auffällig werden. Denn nicht alle können mit einem solchen Geheimnis klarkommen.



9. Geldfluss ins Unbekannte

Nicht für bare Münze nehmen. Mit der Karte zu zahlen ist unter Fremdgeh-Anfängern einer der größten Fehler. Wenn plötzlich unerklärliche Hotelrechnungen, Restaurantbesuche oder Rechnungen vom Juwelier auf der Kartenabrechnung Ihres Partners auftauchen, ist es höchste Zeit, nachzuhaken. Ähnlich verhält es sich, wenn er/sie plötzlich gar nicht mehr oder kaum noch mit der Karte zahlt und dafür ständig höhere Barbeträge abhebt. Wofür braucht Ihr Partner plötzlich so viel Geld? Etwa für ein Schäferstündchen mit dem Lover?