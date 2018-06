Stadion gemietet für irren Antrag

Ein Neuseeländer bereitete seiner Liebsten eine Überraschung, die ihresgleichen sucht: Um seinem Hochzeitsantrag den passenden Rahmen zu verleihen, mietete Josef Rakich das Eden Park Stadium in Auckland und ließ seine Freundin Mimi mit dem Helikopter einfliegen. Kurz nach der Landung durfte seine Herzensdame ihre Augenbinde abnehmen. Eine überdimensionale Geschenkpackung wartete darauf, von Mimi geöffnet zu würden. Die Überraschung war perfekt: Luftballone entstiegen dem riesigen Paket und dahinter verbarg sich ein pink lackierter Range Rover. Die Frage aller Fragen - "Will you marry me?" - stand auf der Windschutzscheibe.

Mit diesem Präsent und einem Diamantring hielt Josef vor Familie und Freuden um Mimis Hand an. Die überglückliche Frau sagte "Ja" und ließ ihren Emotionen freien Lauf. Auf Instagram entwickelte sich dieser Antrag der Superlative zum Klick-Hit - binnen weniger Stunden wurde das Video über eine Million Mal geklickt.

Sehen Sie hier das Video: