Sie will den größten Po der Welt

Das Geheimnis dieses Pos? Mehrere OPs und rund 15 Gläser Nutella im Monat. Natasha Crown aus Göteborg will den Titel des 'größten Hinterteils der Welt' für sich beanspruchen - und dafür scheut sie weder Kosten noch Kalorienbomben. Die 24-Jährige behauptet, dass ihre Hüftmaße einen Umfang von 1,80 Meter betragen. Schluss sei aber noch lange nicht! "Der Po muss noch größer werden!", lautet ihre Ansage. Dafür werden jede Menge Kalorien verschlungen: Pizza, Pasta und Süßigkeiten helfen ihr dabei, die Rundungen zum Explodieren zu bringen. Fett, das sich an den falschen Körperstellen ansetzt, lässt sie dann beim Chirurgen entfernen.

Süchtig nach OPs

Mit 20 hatte Natasha ihre erste OP, seitdem kamen mehrere Eingriffe dazu. Neben den drei bisherigen Po-Liftings ließ sie sich auch die Brüste vergrößern und die Lippen aufspritzen. Ihre Eltern sind gegen die vielen Operationen, doch von ihrem Ziel lässt sie sich nicht abbringen.

Im Netz kommt die Frau mit dem ungewöhnlichen Körperrundungen gut an: Auf Instagram folgen der Blondine mit den Ausnahme-Maßen 80.000 Follower. Diese versorgt sie mit freizügigen Aufnahmen ihrer Kurven. "Ich liebe das Gefühl, einen großen Hintern zu haben. Wenn ich gehe, wackelt alles und das törnt mich an", verriet sie der britischen Tageszeitung The Sun. Jetzt will sie weitere 25 Kilo zunehmen, damit die Ärzte genügend Fettvolumen für eine erneute Umverteilungen haben. Bereits jetzt bringt sie bei einer Körpergröße von 1,55 Meter stolze 133 Kilo auf die Waage. Ob das noch gesund ist?