Mann bestellt Jeans und bekommt…

Der britische Radiomoderator Dylan Evans staunte nicht schlecht, als er seine Bestellung vom Versandhändler Asos aufmachte. Statt des georderten Paar Skinny Jeans und einer Sonnenbrille fand er ein rotes Kleid in dem Paket. Kurioserweise passte das Teil wie angegossen, also machte der Brite ein Bild von seiner unfreiwilligen Neuanschaffung und stellte es auf Twitter.

Ayy @ASOS (I might be wrong) but, I’m pretty sure you’ve sent me the wrong order... pic.twitter.com/mFRTi3yg6T — DYLAN EVANS (@MrDylanEvans) April 11, 2018

Tausende Likes

Wenig überraschend sorgte das Posting für viele Lacher. Über 170.000 Mal wurde das Bild geliked und tausendfach retweeted. Der Look kam so gut an, dass Evans in Erwägung zieht, die falsche Lieferung zu behalten. Den Zuspruch seiner Follower hat er: "Asos, ich glaube, ihr habt euer nächstes Model gefunden", scherzt eine Userin. Für alle, die Gefallen an dem Kleid gefunden haben, gibt es gute Nachrichten. Noch ist es nicht ausverkauft und kostet derzeit im Sale 47,49 Euro !

Actually @ASOS ... I think I’m going to keep the dress? So yeah, thanks! ???????????????????????? pic.twitter.com/mz1NpPAGkj — DYLAN EVANS (@MrDylanEvans) 15. April 2018