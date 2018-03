Gisele, bist das du?

Drei Jahre nachdem sich Gisele Bündchen in die Laufsteg-Rente verabschiedet hat, gibt es Grund zum Aufatmen in der Modebranche: eine neue Brasil-Schönheit steht in den Startlöchern. Die 16-jährige Paula La Croix aus Rio de Janeiro sieht dem Topmodel zum Verwechseln ähnlich. Hohe Wangenknochen, blaugraue Augen, goldiger Teint und die blonde Traummähne machen die Schülerin zur perfekten Bündchen Doppelgängerin.

Zum Vergleich: So sieht das "Original" aus



Brasilianierin auf Bündchens Spuren

Vor zwei Jahren wurde das Mädchen entdeckt und modelt nun neben der Ausbildung: "Ich gehe noch zur Schule und habe vor, die Uni zu besuchen", erklärt Paula im Interview mit Yahoo.com. Auf Instagram lässt die Brasilianerin ihre Follower am Model- und Schulalltag teilhaben. Mehr als eine Viertelmillion User zählt ihr Account auf dem Fotonetzwerk. Sollte es also mit dem Laufstegdurchbruch nicht klappen, stehen die Chancen auf eine Karriere als Influencer mehr als gut. Mit der Model-Ikone verglichen zu werden erachtet sie als eine große Ehre, dennoch möchte sie nicht, dass man ihr Potential als Model rein auf den Ähnlichkeitsaspekt reduziert: "Sie ist eine große Inspiration für mich aufgrund ihrer Ausdauer und ihres Selbstbewusstseins. Dennoch möchte ich meinen eigenen Weg gehen". Ohne Zweifel wird dieser Pfad das junge Modeltalent ganz nach oben bringen!