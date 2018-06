Die schrillsten Kostüme

Zum 25. Jubiläum des Life Ball hat sich Organisator Gery Kezler ein ganz besonderes Motto ausgedacht: "The Sound of Music". Wer dabei an Bierzelt-Tracht denkt, liegt falsch: Klassische Dirndl und Lederhosen sind nicht genug. Die Kreativität der Gäste wird dieses Jahr besonders gefordert: von futuristischen Trachten über Rot-Weiß-Rot-Look bis hin zu kulinarischen Looks zeigte man sich besonders einfallsreich.



Wie die Gäste den Dresscode "The Sound of Music" interpretiert haben, sehen Sie hier:

Diashow Life Ball 2018: Die Kostüme © APA/ROLAND SCHLAGER © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler Die Moderatorin glitzert mit diesen zwei Herren um die Wette © APA/ROLAND SCHLAGER © APA/ROLAND SCHLAGER © APA/ROLAND SCHLAGER © APA/ROLAND SCHLAGER © APA/GEORG HOCHMUTH 1 / 16