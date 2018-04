Alessandra Ambrosio modelt für Lascana

Dem Dessous- und Bademodehersteller Lascana ist ein sensationeller Werbecoup gelungen: Für die neue Kampagne "Your World. Your Rules" konnte man Supermodel Alessandra Ambrosio (37) als Testimonial gewinnen. Das ehemalige Dessous-Engerl präsentiert die neue Wäsche- und Bademode-Linie in einem Kampagnenshoot fotografiert von Tim Petersen. Malibu bot dem Team eine stimmungsvolle Szenerie für die Präsentation der Lingerie und Beachwear.

Mega-Influencerin als Kampagnenstar

Harald Gutschi, Geschäftsführer der UNITO-Gruppe, zeigt sich begeistert von der Zusammenarbeit: „Alessandra Ambrosio ist eine selbstbewusste Frau, die nur Dinge umsetzt, hinter denen sie auch 100 % steht. Wir haben in Alessandra Ambrosio die perfekte Repräsentantin für unsere kommende internationale SELF-HAPPINESS-Kampagne YOUR WORLD. YOUR RULES. gefunden. Alessandra steht für Selbstbestimmung, vereint ganz natürlich ihre Rolle als Mutter und Karrierefrau und zelebriert dabei dennoch ihre Weiblichkeit.“

Ambrosio will zu mehr Selbstbewusstsein inspirieren

Mit Botschaften wie „Dir steht alles, wozu du stehst“ oder „Was ich drunter trage? Charakter.“ möchte Alessandra gemeinsam mit Lascana Frauen zu mehr Selbstliebe und Selbstbewusstsein inspirieren: „Denn wer sich selbst liebt und selbstbewusst fühlt, also glücklich mit sich ist, kann diese Freude auch aktiv mit anderen teilen“, so die Message des Models.

Hier das MAKING-OF zum Spot, der ab Mai in Österreich zu sehen sein wird.



