Selena Gomez: Haare abrasiert

Selena Gomez weilt gerade in Deutschland. Dort arbeitet der Popstar gemeinsam mit der Sportmarke Puma an den nächsten Projekten - und nicht nur das. Von den Stylisten Marissa Marina und Tim Duenas ließ sie sich für die Kampagne einen coolen Look rasieren: Am Hinterkopf trägt Selena nun einen sportiven Undercut!

Bye-bye, Wallemähne

Die 25-Jährige postete auf Instagram ihren neuen Haarschnitt. "Ich brauche immer eine subtile Veränderung", kommentiert Selena den neuen Look. Unter dem Pferdeschwanz erkennt man eine abrasierte Partie in Form eines Dreiecks. Bei dem Zopf dürfte es sich um Extensions handeln, denn Selena trägt seit letztem Jahr einen Lob (Long Bob). Im Winter überraschte sie ihre Fans mit blonder Mähne und nun geht sie mit ihrem Undercut einen Schritt weiter Richtung Punk. Für den neuen Look gibt es Extrapunkte in Sachen Coolness!