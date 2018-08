Gelnägel: 5 Jahre danach

Viele Frauen lassen jählrlich Hunderte Euro in den aus dem Boden sprießenden Nagelshops. Oft tragen sie die Gel-Nägel dauerhaft und gönnen ihnen keine Erholungspause. Durch die haftende Substanz der Plastiknägel auf dem Natur-Nagel kann kein ausreichender Luftaustausch stattfinden. Folge: Der eigene Nagel leidet. Die Youtube-Vloggerin Tina Yong ließ sich nach fünf Jahren ihre Gelnägel auf einer Hand entfernen und betrachtet sie unter dem Mikroskop. Kein schöner Anblick - auch ohne Vergrößerungssglas. Auch was sich unter den Kunstnägeln abspielt ist alles andere als appetitlich: Abgestorbene Hautzellen und Härchen.

© Youtube Tina Yong

Eine andere britische Bloggerin hat 2016 der Kunstnagelsucht den Kampf angesagt und trennte sich von ihren Krallen. Die erschreckende Wahrheit unter der Plastikschicht sah so aus.

a lot of people on curiouscat ask me about my acrylics, presumably wanting a set themselves. sharing these to show u the reality lol pic.twitter.com/aqVRGjPiMO