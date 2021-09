Wandel und Herausforderung

Vom 19.08.2021 bis zum 18.01.2022 ist der Uranus rückläufig. Damit kommen einige Herausforderungen und Chancen auf uns zu. Wir verraten, wie der rückläufige Uranus die Sternzeichen beeinflusst.

Rückläufige Planeten sind eigentlich nur optische Täuschungen. Wenn die Erde auf ihrer Umlaufbahn einen anderen Planeten „überholt“, sieht es für eine gewisse Zeit so aus, als würde sich dieser auf einmal in die andere Richtung bewegen.

In so einer Retrograden- Phase, in der sich nun der Uranus befindet, stagnieren die astrologischen Besonderheiten, die die einzelnen Planeten mit sich bringen und wir sehen uns mit Herausforderungen und Veränderungen konfrontiert. Allerdings können sich durch rückläufige Planeten auch Chancen auftun und die Energien können genutzt werden!

So werden die einzelnen Sternzeichen vom rückläufigen Uranus beeinflusst:

Widder

Dem Widder wird vom rückläufigen Uranus Selbstdisziplin gelernt. Statt impulsiven Käufen können Widderfrauen und –männer die Energien nutzen, um zu sparen und sich ein finanzielles Polster aufzubauen.

Stier

Die abenteuerlustigen, rebellischen Energien des Uranus treffen in der nächsten Zeit vor allem den Stier, der sonst für seine gewohnheitsliebende, ausgeglichene Art bekannt ist. Nutzen Sie die neue Power und den Mut und trauen Sie sich, Ihre Vorhaben endlich durchzusetzen!

Zwilling

Zwillinge können die Zeit des rückläufigen Uranus für extra viel Me- Time nutzen - Zeit, sich selbst zu reflektieren und sich über seine Lebensziele klar zu werden. Die nächsten Wochen helfen Ihnen, Ihre Gefühle zu ordnen und damit eine innere Zufriedenheit und gefestigte Persönlichkeit zu gewinnen.

Krebs

Die kommenden Wochen werden Ihnen vor allem in Sachen Freundschaften die Augen öffnen: Uranus hilft Ihnen zu erkennen, welche Freunde Sie runterziehen und es nicht ernst mit Ihnen meinen. Gleichzeitig bringt er Sie mit neuen Menschen zusammen, die Freude und Spaß in Ihr Leben bringen!

Löwe

Für Löwen hält der rückläufige Uranus eine Menge Glück im Job bereit: jetzt ist die Zeit, um nach einer Beförderung oder Gehaltserhöhung zu fragen! Der Mut und die Power, die die kommenden Monate für Sie bereithalten, helfen Ihnen auch sich beruflich weiterzuentwickeln oder endlich das eigene Business zu starten!

Jungfrau

Für Jungfrauen geht es in Sachen Liebe voran: Der rückläufige Uranus schenkt Ihnen Abenteuerlust und den Mut, neue Dinge in Ihrer Beziehung auszuprobieren. Sie sind locker und entspannt, was Ihrer Beziehung gut tut oder einen Traum-Single zu Ihnen lockt.

Waage

Waagefrauen und –männer werden vom rückläufigen Uranus vor allem im Job auf die Probe gestellt. Nutzen Sie Ungerechtigkeiten am Arbeitsplatz als Übung, sich durchzusetzen und in Geduld zu üben

Skorpion

Die kommenden Wochen werden für Skorpione intim und romantisch. Uranus gibt Ihnen das Bedürfnis, sich zu öffnen und Ihre Gefühle mit Ihrem Partner zu teilen. Nutzen Sie die Energie, um Ihre Beziehung auf die nächste Stufe zu heben! Auch Singles haben die Chance jetzt Ihren Traumpartner zu finden – öffnen Sie sich!

Schütze

Schützen erfahren in der Phase des rückläufigen Uranus eine Auszeit. Nutzen Sie die Zeit der Ruhe und Entspannung für sich und konkretisieren Sie Pläne und Vorhaben!

Steinbock

Bei Steinböcken steht in den kommenden Wochen ein ganz besonderer Besuch an: Der/ die Ex will eine zweite Chance. Ganz egal, ob Sie die geben wollen oder längt abgeschlossen haben – der Besuch sorgt in jedem Fall für einen Selbstbewusstseins- Push. Gleichzeitig sind Sie inspiriert und können sich kreativ komplett ausleben. Bis zum Ende des Jahres ist das Glück auf Ihrer Seite!

Wassermann

Für Wassermänner steht eine räumliche Veränderung bevor: das kann eine neue Wohnung sein, das Zusammenziehen mit dem Partner oder nur ein Umdekorieren der eigenen vier Wände. Freuen Sie sich über eine neue Lebensqualität, aber seien Sie auch auf die damit verbundenen Kosten gefasst…

Fische

Fischen bringt der rückläufige Uranus eine extra Portion Intuition und Kommunikationsfähigkeit. Das kann Ihnen dabei helfen, falsche Freunde zu erkennen und dafür zahlreiche neue Kontakte zu knüpfen. Gehen Sie auf Menschen zu und Sie werden sehen wie glücklich Sie die neu gewonnene Gesellschaft macht!