So wird Ihre Astro-Woche

Star-Astrologin Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geschaut.

Ihr Sterne-Check für diese Woche.

Widder

Liebe: Die letzte Woche unter der Venus-Opposition. Bewahren Sie Ruhe am Mittwoch und Donnerstag, bald wird alles wieder besser!

Gesundheit: Sehr viel Energie bis Dienstag, schalten Sie dann bis Donnerstag lieber ein bisschen zurück!

Beruf: Nehmen Sie mehr Bedacht auf die Interessen anderer, auch im Interesse Ihrer eigenen Finanzen!

Stier

Liebe: Geduldiger am Wochenende! Von Montag bis Donnerstag stehen Ihre Chancen wieder viel besser. Machen Sie aber keinen Druck!

Gesundheit: Sie verfügen ab Montag wieder über sehr viel Energie.

Beruf: Gehen Sie entschlossen voran, beziehen Sie aber alle mit ein., damit niemand zu kurz kommt!

Zwillinge

Liebe: Die Gesprächsbais ist wieder viel besser: Versöhnung in bestehenden Beziehungen, Flirts klappen wieder wesentlich leichter.

Gesundheit: Auch wenn Ihre Nerven wieder bedeutend stärker sind, sollten Sie Ihre Kräfte maßvoll einteilen.

Beruf: Warten Sie mit Investitionen bis Mittwoch zu. Und bauen Sie auf Teamwork! Das bringt Erfolg.

Krebs

Liebe: Mitte der Woche könnten Spannungen wieder zunehmen. Seien Sie fair und kompromissbereit, statt emotionell zu reagieren!

Gesundheit: Sich bewusst zu ernähren, ist derzeit wichtiger denn je. Auch im Interesse Ihrer Attraktivität.

Beruf: Hüten Sie Ihre Finanzen gut und seien Sie auch in wirtschaftlicher Hinsicht kompromissbereit!

Löwe

Liebe: Lassen Sie wieder Ihren Charme sprühen, vor allem am Mittwoch und Donnerstag. Zurückhaltender aber gegen Ende der Woche!

Gesundheit: Starten Sie gesundheitsbewusst in diese Woche! Für Ihre Attraktivtät sollten Sie auch mehr tun.

Beruf: Stärken Sie Teamgeist und Kommunikation! Wer sich fair verhält, profitiert selbst davon.

Jungfrau

Liebe: Singles sollten am Montag und Dienstag die Augen offen halten. Wer charmant zu unterhalten weiß, kommt sicher sehr gut an.

Gesundheit: Sie haben immer noch sehr viel Energie. Genuss und Muße sollten aber auch nicht zu kurz kommen.

Beruf: Je besser Sie sich mit anderen abstimmen und arrangieren, desto schneller kommen Sie voran.



Waage

Liebe: Venus und Merkur stehen in Ihrem Zeichen, Jupiter fördert Ihr Glück, Saturn festigt es. Sie brauchen nur noch ja zu sagen.

Gesundheit: Sie erstrahlen so attraktiv wie schon lange nicht mehr, sind aber auch intellektuell hellwach.

Beruf: Perfekte Tage für Banktermine, Verhandlungen und Prüfungen. Erfolg auf der ganzen Linie.

Skorpion

Liebe: Ab Montag behauptet sich wieder die Vernunft. Es ist wichtig, fair über alles zu reden!

Gesundheit: Von allem ein bisschen weniger, um endlich das rechte Maß zu finden, ist das Gebot der Stunde.

Beruf: Diplomatie ist angesagt und dazu gehören Kompromisse. Vor allem in finanzieller Hinsicht.

Schütze

Liebe: Da man wieder besser reden kann, nimmt die Liebe Fahrt auf. Am Montag und Dienstag heißt es aber vernünftig zurückstecken.

Gesundheit: Genießen Sie das Wochenende und starten Sie nicht zu hektisch in die Arbeitswoche! Ganz cool!

Beruf: Verzagen Sie nicht Anfang der Woche! Dienstag und Mittwoch sind sehr gute Verhandlungstage.



Steinbock

Liebe: Bleiben Sie gesprächsbereit, auch wenn es Ihnen schwerfällt! Wenn Sie auf stur schalten, geht ab Mittwoch gar nichts mehr.

Gesundheit: Physisch sind Sie zwar stark, aber Ihre Nerven sind erholungsbedürftig. Zeit, kürzer zu treten!

Beruf: Wenn Sie nicht bereit sind, Kompromissvorschläge anzunehmen, könnte es finanziell eng werden.

Wassermann

Liebe: Definitiv steigende Tendenz bis Donnerstag. Gemeinsames Genießen und gute Gespräche geben der Liebe mächtigen Auftrieb.

Gesundheit: Intellektuell und mental sind Sie in Hochform. Ihre Physis ermahnt Sie aber, gesünder zu leben.

Beruf: Sie verhandeln ganz hervorragend. Nutzen Sie den Dienstag und Mittwoch für Ihre Argumente!

Fische

Liebe: Zurückhaltung und Geduld am Montag und Dienstag! Ab Mittwoch lässt sich alles wieder verständnisvoll in Ordnung bringen.

Gesundheit: Wenn sich jetzt kein Urlaub ausgeht, sollten Sie sich zumindest bis Dienstag mehr Ruhe gönnen.

Beruf: Große Herausforderungen bis Dienstag. Ruhe bewahren! Ab Mittwoch kommt alles wieder ins Lot.