© alpienne

Langsam aber sicher verabschiedet sich der Sommer und der Herbst nimmt seinen Platz ein. Während manchen der Abschied von der warmen Jahreszeit schwerfallen dürfte, freut sich unser Haar!

Denn neben schönen Erinnerungen in unseren Köpfen, hinterlässt der Sommer schädliche Spuren auf unseren Locken. Hitze strapaziert nämlich die Haarstruktur, weshalb wir die Bedürfnisse unserer Mähne gerade jetzt und im Hinblick auf die kalten Wintermonate besonders ernst nehmen sollten.

Nicht nur glatte und gepflegte Haut verleiht strahlende, jugendliche Frische, sondern auch gesundes Haar hilft den Wunsch nach ewiger Jugend ein Stück weit zu erfüllen. Aus diesem Grund halten wir wertvolle Tipps für eine glänzende Mähne bereit:

1. Haare nur im trockenen Zustand kämmen

Nach der Haarwäsche das nasse Haar direkt mit einem Kamm zu entwirren ist für viele Gewohnheit oder beinahe schon Reflex. Dabei sollte man dies vermeiden, da die Haarstruktur in nassem Zustand geschwächt und somit anfälliger für Schäden ist. Deshalb empfiehlt es sich, zunächst kalt zu föhnen und erst im Anschluss vorsichtig zu kämmen.

2. Sulfat-freies Shampoo verwenden

Viele Shampoos enthalten Sulfate. Diese sollen das Haar besonders gründlich reinigen und dafür sorgen, dass es ordentlich schäumt. Sulfate sind allerdings besonders aggressive Tenside, welche dadurch auch als Allergene wirken können. Das kann gravierende Folgen für die Haargesundheit haben. Denn Sulfate greifen die Lipidschicht der Kopfhaut an, was dazu führt, dass Schadstoffe leichtes Spiel haben und die Haare zudem austrocknen. Doch das ist noch nicht alles: Sulfate stellen zusätzlich eine Belastung für unseren Planeten dar. Da sie auf Erdöl basieren, stören sie Mikroorganismen in Gewässern. Daher lohnt es sich, zu einer sulfatfreien Alternative zu greifen.

3. Auf eine ausgewogene Ernährung achten

Bei einseitiger oder vitaminarmer Ernährung verliert das Haar seinen Glanz. Um starke, glänzende Locken zu erzielen, lohnt es sich also, einen Blick auf den persönlichen Ernährungsplan zu werfen. Lebensmittel mit ausreichend Omega-3-Fettsäuren wie Fisch oder Nüsse zu sich zu nehmen, kann sich nach einiger Zeit in der Haargesundheit widerspiegeln. Bei den Vitaminen gilt es vor allem auf Vitamin B6 und B12 zu achten.

Die sulfatfreien Shampoos und Haarpflegeprodukte von Alpienne



Kräutergarten Shampoo sensitiv

Das multifunktionale Pflegetherapeutikum ist sulfatfrei und versorgt die Kopfhaut mit einer Reihe an effektiven Pflanzenwirkstoffen. Der enthaltene fruchtige Beeren-Mix sowie Holunder verleihen dem Haar Glanz und Vitalität. Eine Vielfalt an Kräutern sorgt für ein frisches Gefühl vom Ansatz bis in die Spitzen.



Volumen & Beauty Shampoo

Auch das Volumen & Beauty Shampoo von Alpienne ist gänzlich sulfatfrei und verfügt ebenfalls lediglich über natürliche Waschsubstanzen. Die Inhaltsstoffe Hopfen und Bierhefe verleihen speziell feinem Haar neue Kraft, Festigkeit und Glanz. Mithilfe von Frauenmantel und Waldbeeren-Extrakten wird der Stoffwechsel der Haarwurzeln harmonisiert. Orangenöl verleiht dem mild reinigendem Shampoo eine angenehme Duftnote.

Haar & Kopfhaut Tonikum

Das Tonikum stärkt die Kopfhaut und schenkt dem Haar natürliche Fülle sowie neuen Glanz. Zudem wird das Haarwachstum durch die Verwendung des Tonikums angeregt. Die Talg- beziehungsweise Fettproduktion wird reguliert und die Schuppenbildung minimiert. Ebenfalls wunderbar zur Behandlung trockener Kopfhaut eignet sich das Produkt mit Bergminze, Waldbeeren und Königskerze.

Kraft & Styling Haarpuder

Der Kraft & Styling Haarpuder verbessert die Haarstruktur, gibt dem Haar mehr Volumen und reguliert gleichzeitig den Fettgehalt. Wer zu einem schnell fettenden Ansatz und generell fettigem Haar neigt, kann mit diesem naturreinen Puder die Haarwäsche etwas hinauszögern.

Über Alpienne

Alpienne gilt als Pionier der alpinen Naturkosmetik.

Die wichtigsten Wirkstoffe stammen aus schonender Wildsammlung und eigener Produktion. Es wird weitestgehend auf vorgefertigte und standardisierte Zutatenkombinationen verzichtet.

Die hochwertigen, naturreinen Rezepturen für Gesichts-, Körper-, Wasch- und Gesundheitspflege werden bewusst in begrenzten Chargen und mit traditionell handwerklichem Ansatz produziert.

100% naturrein. Regional. Klimaneutral.