Met Gala: Kardashian verrät Taillen-Trick

Am Montag sorgten Hollywood-Stars, Models und Modemacher für viele Wow-Momente bi der "Met Gala". In der Modewelt gilt die von der "Vogue"-Chefin Anna Wintour veranstaltete Charity-Party als gesellschaftliches Event des Jahres. Natürlich durften dort auch die Kardashians nicht fehlen. Das Reality-Couple "Kimye" erschien als ungleiches Duo: Kanye ganz leger mit Bomber-Jacket, Kim als funkelnde Femme fatale im Wet-Look. In einem aufsehenerregenden Dress von Thierry Mugler präsentierte sie eine XS-Taille, die der Welt ein Rätsel aufgab: "Wie sind diese Proportionen bloß möglich?"

© Getty Images Entertainment

Nein, es wurde Kim keine Rippe entfernt! Ein altmodischer Trick verhalf ihr zu der Wespentaille

Kein Dinner für Kim

Auf Instagram verriet sie in einem Video das Geheimnis der schlanken Taille, und dieses könnte altmodischer nicht sein. Kim Kardashian trug ein Spezialkorsett, welches ihr auf den Leib geschneidert wurde. Die Spezialwäsche war so eng, dass sie in dem Kleid auch nicht sitzen konnte, sondern den ganzen Abend über stehen musste. In dem Kleid entschuldigt sich Kardashian bei der Gastgeberin Anna Wintour dafür, dass sie das Dinner der Gala ausließ: "Ich kann nicht sitzen!"