Meghan, hast du auf die Hose vergessen?

Kurz nach der Hochzeit gab sich Meghan besonders bieder - in Beigefarben und Strümpfen - doch diese Tage scheinen vorbei zu sein. Bei einer Gala-Aufführung in London erschien die 37-Jährige in einem ultrakurzen Smoking Kleid von Judith & Charles (Kostenpunkt: circa 365 Euro). Dazu trug sie hohe Hacken und ließ die Strümpfe weg. Oh la la!

© Getty Images

© Getty Images/ Wire Image

Minimal Chic mit Sexappeal

Top oder Flop? Geschmacksache! Konservative Stimmen finden, dass die Rocklänge für einen Royal doch etwas zu kurz ausgefallen ist. Eines tut der Fokus auf die Beine aber mit Sicherheit: Schwangerschaftsgerüchte anheizen! Unter dem Kleid glauben manche ein Babybäuchlein erkennen zu können. Will uns Meghan mit den sexy Beinen vielleicht davon ablenken?