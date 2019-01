Diese Farbe lieben Stars und Designer

Weder besonders kräftig, noch wirklich warm und dennoch wollen Sie jetzt alle: die Farbe Eisblau. Designer wie Emporio Armani oder Loewe schicken ihre Models in eisigen Tönen über den Laufsteg ­– meist in Kombination mit Weiß, Silber oder anderen Blaustichen. Im Winter genauso passend wie im Frühling, neben zartem Pistaziengrün und softem Rosé kann die Winterfarbe auch in der blühenden Jahreszeit bestehen.

Dass Lady Gaga ein Gespür für Stylings hat wissen wir schon lange. Also überrascht es umso weniger, dass die Musikerin auf diesen Trendzug mit aufgesprungen ist:

Erstmals am Sonntag, bei den Golden Globes, verzauberte sie in einer pompösen Valentino Robe, die eine Hommage an Judy Garlands Kleid war, welches die Schauspielerin selbst 1954, in ihrer Version von „A Star is born“ trug. Am Abend der Golden Globes Verleihung war jedoch nicht nur das Kleid in eisblau gehalten, Lady Gaga setzte noch eines darauf und verlieh ihren platinblonden Haaren, einen eisigen Touch in Blau.

Neue Lieblingsfarbe?

Bereits einen Tag später wurde die Sängerin abermals in einem Eisblauen-Look gesichtet – diesmal in einem eisigen Trenchcoat. Aber auch bei Schauspielkollegen Bradley Cooper blitzte ein Hemdkragen in der Winter-Trendfarbe hervor.

