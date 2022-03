Star-Ansturm bei Louis Vuitton-Show

Wir zeigen Ihnen die besten Looks aus der Front Row.

Mit Louis Vuitton stand am Dienstag eines der finalen Highlights der Modewoche in der französischen Hauptstadt am Programm. Selbstverständlich sind auch die Promis nicht weit, wenn das Kult-Label seine Kreationen zeigt. Neben Schauspiel-Größen wie Catherine Deneuve (78), Emma Stone (33), Julianne Moore (61) und Alicia Vikander (33), ließen sich auch Mode-Influencerinnen wie Chiara Ferragni (34), Caro Daur (26) und Leonie Hanne (33) die Show von Louis Vuitton nicht entgehen.

